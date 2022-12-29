29 декабря 2022, 19:55
🎁 Прогноз Дмитрия Медведева на 2023 год. Что он имел в виду на самом деле?
Публицист Новоселов: у послания Дмитрия Медведева был скрытый смысл
Пару дней назад заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, бывший президент России и заместитель главы Военно-промышленной комиссии, опубликовал юмористический прогноз на 2023 год специально для Запада. Российская аудитория посмеялась, а западная в своей массе ничего не поняла. Публицист Иван Новоселов в специальной колонке для «360» разобрал все пункты этого послания и объяснил, в чем его скрытый смысл.
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Далее — прямая речь.
На самом деле, прогноз Дмитрия Медведева может служить зеркальным отражением смехотворных прогнозов в отношении России, которые мы в огромном количестве наблюдали в последние годы.
1. Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за тысячу кубометров.
Да, мы тоже слышали про нефть за пять долларов и бесплатный газ. Западная пресса об этом постоянно пишет.
2. Возврат Великобритании в Европейский союз.
Сколько мы слышали историй о возрождении СССР? И не сосчитать.
3. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
Евразийскому союзу пророчили распад сразу после его создания. Ну, а о «скором крахе» рубля не писали только самые ленивые западные экономисты. До сих пор пишут.
4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
Россию десятки раз обвиняли в планах завоевания различных частей бывшего СССР. Вообще, захват Польшей Западной Украины выглядит намного правдоподобнее, чем захват Россией, например, Белоруссии.
5. Создание четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих маргиналов).
Еще одна аллюзия на бесконечные западные истории о «планах» России возродить СССР в различных его конфигурациях.
6. Война между Францией и четвертым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
Сколько мы слышали страшилок о завоевании Сибири китайцами? Вот, это из той же оперы.
7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
Сложно догадаться? Конечно, речь о Калининграде. В этом году на Западе тиражировали множество безумных сценариев о присоединении Калининградской области к Германии, Польше, Литве и даже Чехии.
8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.
Запад много лет мечтает о крахе России и новой гражданской войне в нашей стране. Они даже нарисовали кучу красивых карт с новыми границами. Может, для разнообразия им лучше взглянуть на российские карты?
Кстати, насчет Илона Маска. Сколько раз мы слышали, что самый популярный человек в России — некий господин Н., и лишь происки врагов мешают ему стать национальным лидером? Скажем так, у Маска гораздо больше шансов стать президентом США.
9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
Они писали, что Россия останется в полном одиночестве. Может, им стоит взглянуть на это с другой стороны?
10. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.
Сколько мы слышали прогнозы о крахе российской экономики? По мнению Запада, она уже разорвана в клочья. Однако этот прогноз Дмитрия Анатольевича звучит наиболее правдоподобным из всех. Вряд ли это случится в 2023 году, а вот в течение пяти-десяти лет — почему бы и нет?
Дмитрий Медведев
Россия
Запад
Новый год
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