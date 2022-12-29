Эксклюзив 29 декабря 2022, 19:55 🎁 Прогноз Дмитрия Медведева на 2023 год. Что он имел в виду на самом деле? Публицист Новоселов: у послания Дмитрия Медведева был скрытый смысл РИА «Новости»

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Пару дней назад заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, бывший президент России и заместитель главы Военно-промышленной комиссии, опубликовал юмористический прогноз на 2023 год специально для Запада. Российская аудитория посмеялась, а западная в своей массе ничего не поняла. Публицист Иван Новоселов в специальной колонке для «360» разобрал все пункты этого послания и объяснил, в чем его скрытый смысл.

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Далее — прямая речь.

На самом деле, прогноз Дмитрия Медведева может служить зеркальным отражением смехотворных прогнозов в отношении России, которые мы в огромном количестве наблюдали в последние годы.

1. Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за тысячу кубометров.

Да, мы тоже слышали про нефть за пять долларов и бесплатный газ. Западная пресса об этом постоянно пишет.

2. Возврат Великобритании в Европейский союз.

Сколько мы слышали историй о возрождении СССР? И не сосчитать.

3. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.

Евразийскому союзу пророчили распад сразу после его создания. Ну, а о «скором крахе» рубля не писали только самые ленивые западные экономисты. До сих пор пишут.

4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.

Россию десятки раз обвиняли в планах завоевания различных частей бывшего СССР. Вообще, захват Польшей Западной Украины выглядит намного правдоподобнее, чем захват Россией, например, Белоруссии.

5. Создание четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих маргиналов).

Еще одна аллюзия на бесконечные западные истории о «планах» России возродить СССР в различных его конфигурациях.

6. Война между Францией и четвертым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.

Сколько мы слышали страшилок о завоевании Сибири китайцами? Вот, это из той же оперы.

7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.

Сложно догадаться? Конечно, речь о Калининграде. В этом году на Западе тиражировали множество безумных сценариев о присоединении Калининградской области к Германии, Польше, Литве и даже Чехии.

8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

Запад много лет мечтает о крахе России и новой гражданской войне в нашей стране. Они даже нарисовали кучу красивых карт с новыми границами. Может, для разнообразия им лучше взглянуть на российские карты?

Кстати, насчет Илона Маска. Сколько раз мы слышали, что самый популярный человек в России — некий господин Н., и лишь происки врагов мешают ему стать национальным лидером? Скажем так, у Маска гораздо больше шансов стать президентом США.

9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.

Они писали, что Россия останется в полном одиночестве. Может, им стоит взглянуть на это с другой стороны?

10. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.

Сколько мы слышали прогнозы о крахе российской экономики? По мнению Запада, она уже разорвана в клочья. Однако этот прогноз Дмитрия Анатольевича звучит наиболее правдоподобным из всех. Вряд ли это случится в 2023 году, а вот в течение пяти-десяти лет — почему бы и нет?