Интересное 18 марта 2024, 22:29 «Постельное гниение». Новый тренд TikTok — любовь к себе или опасный культ? Психолог Бачурина назвала тренд «постельного гниения» бездумным экспериментом Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

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Соцсети захватили концепция концепция мягкой жизни и тренд «постельного гниения». Название у последнего неприятное, но суть довольно безобидна: люди целый день лежат, едят и серфят в Сети в кровати. Занятие под предлогом заботы о себе полезно лишь на первый взгляд — бесконечный постельный отдых грозит серьезными последствиями.

День лежания в кровати

Летом 2023 года некоторые пользователи TikTok запустили сомнительный тренд, в котором призывали всех позволять себе целый день пролежать в кровати и абсолютно ничего не делать. В начале 2024 года тренд распространили на другие платформы, и все больше людей начали следовать концепции «постельного гниения».

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Последователей тренда более чем достаточно, даже несмотря на неприятное название. По информации британской газеты Daily Mail, под хештегом bed rotting опубликовали уже более 125 миллионов видео.

Молодое поколение выкладывает ролики, в которых рассказывает о пользе такого дня. Основной аргумент: после напряженной недели в школе или на работе организму необходимо восполнить энергию.

Лучший способ, по мнению молодежи, — полностью «обездвижить» свое тело.

Другие пользователи уточняют, что «постельное гниение» — это концепция мягкой жизни, когда люди всеми способами стараются избежать стресса от внешнего мира.

Забота о себе или самоуничтожение?

Сомнительное 24-часовое времяпрепровождение в кровати пользователи называют физической и психической заботой о себе. Однако не все согласны с такой позицией.

Когда тренд только начал набирать популярность , обозреватели американского телеканала CNN назвали «постельное гниение» ядовитым: по их мнению, подобный отдых не помогает восстановить тело, а только уничтожает его.

Миллионы поклонников практики, наоборот, уверяли, что после нескольких дней безделья у них сильно улучшилась концентрация внимания, а также вернулась мотивация и желание работать.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Психологов и психотерапевтов снова набирающий популярность тренд сильно обеспокоил. Психотерапевт по вопросам брака и семьи Лорел Робертс-Миз рассказала британской газете, что тренд может маскировать симптомы клинической депрессии.

Специалист объяснила: люди, посмотревшие его, считают совершенно нормальным проводить дни напролет в постели, поэтому не обращаются за помощью по поводу своей проблемы с психическим здоровьем.

Люди с предрасположенностью к депрессии, которые о ней, возможно, не знают, могут заметить, что их симптомы ухудшаются после дня, проведенного в постели. Но они продолжают это делать. Кроме того, «гниение» звучит негативно. Не хочу, чтобы люди чувствовали, будто им нужно «гнить», чтобы просто отдохнуть. Лорел Робертс-Миз психотерапевт

По мнению ее коллеги Лиз Тенуто, всем время от времени необходим спокойный отдых в постели, чтобы «перезарядить батарейки». Но для этого не нужно весь день неподвижно лежать, поскольку у всего должен быть баланс.

«Если человек делает это довольно часто — три-четыре раза в неделю, — то это признак того, что его нервная система активно отключается, чтобы как-то защитить от еще большего стресса во внешнем мире», — допустила эксперт.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Отдых через усталость

С психологом согласилась психотерапевт Александра Миллер. Она напомнила «360», что люди заряжаются энергией, наоборот, теряя ее, как бы это парадоксально ни звучало. Человек чувствует прилив сил, когда занимается спортом, гуляет на свежем воздухе или, например, в спокойном темпе убирает квартиру.

«Конечно, время для полежать никто не отменял — не зря же придумали множество спа-процедур или различных курортов. Такой отдых тоже важен и нужен, но во всем следует соблюдать баланс. Поэтому я бы не советовала 24/7 лежать на диване и тем более заниматься „гниением в постели“», — отметила психотерапевт.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Последствия постельной жизни

Чтобы избежать тенденции «постельного гниения» и не проводить все выходные в постели, необходимо соблюдать режим контроля труда и отдыха, подчеркнула в разговоре с «360» психолог и член Российского психологического общества Елена Бачурина.

По ее словам, система чередования труда и отдыха в течение рабочей недели помогает людям восполнять энергию без вреда для психического и физического здоровья, а также без потребности тотальной расслабленности. Но молодые люди «эпохи доставки» предпочли пойти более легким путем, не задумываясь о последствиях.

«Современное поколение ставит бездумные эксперименты над своим организмом, телом и мозгом просто так — без всякой опоры на здравый смысл и элементарные знания. Многие думают, что это абсолютно безопасно, и месяцами и годами могут не вставать с постели. <…> Со временем такой образ жизни формирует не только ослабление социальных навыков, но и некую бытовую беспомощность», — сказала Бачурина.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Мозг, по словам психолога, должен чередовать активные и пассивные действия. К первым собеседница «360» отнесла любой вид деятельности, когда работает не только мозг, но и тело, ко вторым — отдых или замедление активности. В нейронауке для этого феномена создали специальный термин — «качели внимания».

«В течение каждого дня мы должны раскачивать эти качели. Если мы сами добровольно лишаем себя этой возможности, то качество жизни, сна, отдыха, а также эффективность мышления и поведения резко падает. Постоянное нахождение в постели очень сильно путает мозг, и ничего хорошего такой отдых не несет. Организм испытывает колоссальный стресс», — объяснила Бачурина.

Эксперт подчеркнула, что переносить все бытовые действия в кровать очень опасно, поскольку это приводит к «расползанию» привычных схем поведения и потере психических границ.

Делать привычку из «постельного гниения», а тем более культ — достаточно опасно. Любое повторяющееся действие организм закрепляет. И выбраться потом из него бывает непросто. Заигрывание со сном и бездеятельностью может создать почву для социальной самоизоляции и депрессивно-тревожных расстройств. Елена Бачурина психолог

Собеседница «360» допустила, что последователи тренда потакают своей лени и распространяют тенденцию к саморазрушению. Жизнь, по ее словам, — поле борьбы лени и стремления к созиданию. Когда молодое поколение решает «гнить» в кровати, оно закрепляет ненужное поведение.

«Любой специалист скажет, что это вредно. Такая практика принесет больше вреда, нежели пользы. Советую следить за балансом активной деятельности и отдыха в пределах каждого дня, чтобы ощущать гармонию и подпитывать свое здоровье», — заключила психолог.