Общество 06 марта 2024, 12:50 Невролог Тарасова: недосып может стать причиной тревожности и снижения памяти

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Невролог Анастасия Тарасова рассказала, как важно уделять внимание здоровому сну. Сбитый режим способен оказать негативное влияние на когнитивные функции, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По ее словам, самые начальные проявления — рассеянность и чувство усталости. Затем недосып может привести к снижению памяти.

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Врач также отнесла к последствиям повышение уровня тревоги и нарушение эмоционального фона. Во время ночного отдыха мозг формирует сценарии реакций на различные события, пояснила Тарасова.