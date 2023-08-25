Интересное 25 августа 2023, 15:51 (обновлено: 25 августа 2023, 17:05) Пляжному отдыху быть. Куда поехать в бархатный сезон в 2023 году Вице-президент союза туриндустрии Барзыкин: отдых в бархатный сезон комфортен Freepik

Читать 360tv в

Эксперты по туризму проанализировали данные бронирований отелей и выяснили, что 57% отдыхающих отдают предпочтение пляжному отдыху в бархатный сезон. При выборе отеля путешественники предпочитают объекты без детской инфраструктуры, а каждый десятый взрослый ищет уединения и готов платить за цифровой детокс. Куда лучше всего отправиться отдыхать в это время года — в материале «360».

Продолжение лета

Сезон с начала августа до середины октября называют бархатным. Пляжные курорты в этот период считаются одними из самых комфортных для отдыха. Дело в том, что в это время года температуры воздуха и воды более мягкие, чем летом. Изнуряющей жары нет, так что туристы могут не пережидать опасный солнцепек, а проводить время на пляже. Даже само название «бархатный сезон» происходит от отдыха на побережье, объяснил «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин

Реклама

«Это продолжение лета, но дети уже пошли в школу, более взрослая молодежь — в институт или на работу», — заметил он.

Меньше туристов

В это время года снижается туристический наплыв. Это помогает избежать толп и очередей, часто характерных для летних месяцев. Путешественники наслаждаются спокойствием и уединением на пляжах, в ресторанах и возле достопримечательностей.

Freepik

Более доступные цены

Сезонный отток отдыхающих сказывается на ценах на проживание, билетах на развлекательные мероприятия и другие услуги, отметил Барзыкин. В бархатный сезон многие отели и туристические компании предлагают специальные скидки и предложения, делая отдых более доступным.

Помимо более спокойного отдыха, меняются цены: и на проезд, и на перелет, и на размещение. Можно сэкономить 50%. А с 1 октября гостиницы повсеместно дают скидку 10%.

Свыше 50% туристов едут отдыхать с детьми, заметил вице-президент Российского союза туриндустрии. Отдых для родителей получается дешевле: для детей до шести лет проживание бесплатно; для подростков от 12 лет — скидка 50%.

Возможность исследовать культурное наследие

Меньше толпы — больше свободы для исследования культурных достопримечательностей, музеев и исторических мест. Именно в бархатный сезон туристы могут уделить больше времени осмотру и погружению в местную культуру, без спешки и суеты.

Freepik

Где можно отдохнуть?

В бархатный сезон стоит ожидать большого наплыва туристов, потому что после пандемии люди стали трепетнее относиться к здоровью. Отдых — важная часть жизни для поддержания здоровья, напомнил Барзыкин.

Старшее поколение выбирает в основном санаторно-курортный отдых. В этом году спрос на него больше на 15%. Все понимают, что нужно беречь здоровье. Бархатный сезон — отдых среднего поколения и старшего.

Одними из самых лучших мест для отдыха в это время года являются курорты России, Турции, Кипра, Черногории и Греции.

Крым и Сочи

Крым и Сочи — два популярных российских направления, которые привлекают туристов в бархатный сезон. В Сочи осенью еще теплая погода, а море достаточно комфортное для купания. Горы, курортные парки и пляжи создают идеальное сочетание для активного отдыха и релакса.

В Крыму осенью стоит посетить Ялту, Алупку и Судак. Климат здесь мягкий и солнечный, а множество достопримечательностей и винодельческих хозяйств раскроют перед туристами культурное и гастрономическое разнообразие полуострова.

Отдыхающий на косе Беляус в Крыму / РИА «Новости»

Лимассол и Протарас

Кипр привлекает туристов в любое время года. Лимассол и Протарас — популярные курорты с приятным климатом, кристально чистыми водами Средиземного моря и разнообразием развлечений. У приезжих есть возможность посетить древние города, попробовать местные деликатесы и насладиться тишиной и спокойствием.

Freepik

Анталья и Бодрум

Турция — классический выбор для бархатного сезона. Анталья и Бодрум предлагают прекрасное сочетание пляжного отдыха и исторических достопримечательностей. Температуры воздуха и моря в это время года остаются комфортными. Ко всему прочему туристы могут изучить богатое культурное наследие страны и насладиться местной кухней.

Freepik

Будва и Котор

В Черногории можно насладиться впечатляющими видами на Адриатическое море и горные пейзажи. Будва и Котор — города, где сочетаются история и современность. Здесь можно прогуляться по улочкам средневековых городов, насладиться свежими морепродуктами и посетить национальные парки. Температура моря в бархатный сезон также остается приятной.

Freepik

Крит и Родос

Греция в бархатный сезон подарит туристам отличную погоду, культурные богатства и прекрасные пляжи. На Крите и Родосе располагаются античные памятники, живописные деревушки и уединенные бухты. Греческая кухня и гостеприимство местных жителей сделают отдых незабываемым, а теплое море наполнит зарядом бодрости перед зимним сезоном.

Freepik