Путешествия 25 августа 2023, 10:37 Представитель туркомпании рассказала, куда поедут отдыхать россияне осенью Туроператор «Алеан»: большинство россиян без детей выбрали осенью пляжный отдых Unsplash

Читать 360tv в

Российские путешественники без детей в большинстве случаев запланировали в бархатный сезон отдохнуть на пляже. Об этом заявила представитель национального туроператора «Алеан» Оксана Булах в интервью РИА «Новости».

По данным компании, пляжный отдых выбрали 57% клиентов.

Реклама

«При выборе отеля они отдают предпочтение объектам без детской инфраструктуры и с ограничением по минимальному возрасту гостей», — указала Булах.

Лидером пляжного туризма оказался Краснодарский край. Популярностью пользовались также Абхазия и Крым.

Многие россияне решили провести свой отпуск в санаториях Кавминовод, Сочи, Анапы и Алтая. Лидером для зарубежных поездок стала Белоруссия.

Специалист отметила, что в моду вошло такое направление, как глэмпинг и «цифровой детокс». Для его реализации россияне решили отправиться на Алтай, в Карелию, Подмосковье, Ленобласть и Краснодарский край. В регионах зафиксировали большой спрос на походы, рыбалку и конные туры.

Ранее турэксперт Алексан Мкртчян посоветовал жителям России не откладывать покупку авиабилетов. Он заявил, что туроператоры подняли цены на путешествие в популярные даты.