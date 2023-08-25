25 августа 2023, 10:37
Представитель туркомпании рассказала, куда поедут отдыхать россияне осенью
Туроператор «Алеан»: большинство россиян без детей выбрали осенью пляжный отдых
Российские путешественники без детей в большинстве случаев запланировали в бархатный сезон отдохнуть на пляже. Об этом заявила представитель национального туроператора «Алеан» Оксана Булах в интервью РИА «Новости».
По данным компании, пляжный отдых выбрали 57% клиентов.
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«При выборе отеля они отдают предпочтение объектам без детской инфраструктуры и с ограничением по минимальному возрасту гостей», — указала Булах.
Лидером пляжного туризма оказался Краснодарский край. Популярностью пользовались также Абхазия и Крым.
Многие россияне решили провести свой отпуск в санаториях Кавминовод, Сочи, Анапы и Алтая. Лидером для зарубежных поездок стала Белоруссия.
Специалист отметила, что в моду вошло такое направление, как глэмпинг и «цифровой детокс». Для его реализации россияне решили отправиться на Алтай, в Карелию, Подмосковье, Ленобласть и Краснодарский край. В регионах зафиксировали большой спрос на походы, рыбалку и конные туры.
Ранее турэксперт Алексан Мкртчян посоветовал жителям России не откладывать покупку авиабилетов. Он заявил, что туроператоры подняли цены на путешествие в популярные даты.
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