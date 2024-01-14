Интересное 14 января 2024, 15:16 Обрезание Господне. История и традиции праздника Православные верующие празднуют 14 января Обрезание Господне «Обрезание Господне», Фридрих Херлин / Википедия

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Обрезание Господне напоминает об одном из важнейших событий в земной жизни Иисуса Христа, которое стало доказательством того, что он был живым человеком из плоти и крови. Что это за праздник и какая у него история — в материале «360».

Когда праздник Обрезания Господня в 2024 году

Католики отмечают Обрезание Господне по григорианскому календарю — 1 января. В православии же его празднуют по юлианскому — 14 января, напомнил в беседе с «360» священник Николай Савченко.

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Однако дата Обрезания Господня в России более известна как старый Новый год. Вплоть до 1919 года этот день совпадал с началом нового года — гражданским новолетием.

Значение и суть праздника Обрезания Господня

История праздника

Древние иудеи проводили обрезание всем мальчикам на восьмой день после рождения. Считалось, что это символизирует союз между Богом и праведным Авраамом наряду с его потомками.

Фактически эта процедура означала то же самое, что крещение в современном понимани: ребенок становился божьим и отделялся от язычества.

По Ветхому Завету, Бог навел на путь истинным Авраама, который был представителем богоизбранного народа: «Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен». По этой заповеди и стали жить люди, а обрядом обрезания посвящали себя Богу.

Отче наш, Джеймс Тиссо / Википедия

В процессе обрезания было принято давать имена младенцам. Так, на восьмой день от роду и назвали самого Иисуса Христа. Причем Архангел Гавриил еще в день Благовещения явился к Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть.

«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать [младенца], дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве», — гласило евангелие от Луки.

Апостол Павел писал в своем Послании к Колоссянам, что христиане заменили плотское обрезание духовным: «Обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым».

Сретение Господне, Пьетро Новелли / Википедия

Вообще, факт обрезания Христа в I веке нашей эры — доказательство для верующих людей, что Господь был настоящим, то есть осязаемым, человеком с плотью, мышцами, костями и кровью — истинным воплощением живого существа.

Первые сведения о священной крайней плоти как реликвии появились еще в Средние века: 25 декабря 800 года Карл Великий якобы передал священный препуций римскому папе Льву, а сам король, вероятно, получил почитаемую вещь от императрицы Елены. Далее реликвию не раз крали и вновь находили.

Элизеу Висконти / Википедия

Нередко люди рассуждают о Христе, его жизни и миссии на земле, рассматривая исключительно как Бога. Однако как Бог Христос пребывает в этом небесном мире всегда, а как Человек Он вошел в него именно в день Вознесения.

После Вознесения среди его последователей распространилась идея докетизма. Они верили, что Господь изначально явился в мир не как человек, а в качестве «визуальной иллюзии». По их версии, все страдания Христа на земле были лишь миражом.

Праздник Обрезания показал людям, что Господь — это и реальность, и живой человек.

Святой Христофор, несущий младенца Христа, Матео Серезо / Викимедиа

Почему Иисус Христос принял обрезание

На самом деле, обрезание — это символ ограничения и избавления от грехов и страстей. Спаситель принял обрезание и подчинился божьему закону. Он выразил смирение и своим поступком призвал всех следовать законам Церкви и христианским заповедям.

В Новом Завете, чтобы посвятить себя Богу и принадлежать к богоугодной части человечества, обряд обрезания совершать не надо. С приходом Иисуса Христа вместо этого ввели крещение водой и Духом.

Спокойно и покорно приняв обряд Обрезания, Господь показал своим ученикам, что Новый Завет, который он принес в мир, не отменял и не разрушал Ветхий Завет, а наоборот — поддерживал его. Однако Спаситель довел старые правила до совершенства, упразднив грубое плотское и утвердив превосходство духа над телом.

Мария, склонившаяся над спящим младенцем Христом, Гвидо Рени / Викимедиа

Священники часто вспоминают слова уже взрослого Христа о важности исполнения Божественных законов: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить». Именно так он и поступил при жизни.

Чтобы распространить свое вероучение и нести его в массы, Иисус должен был быть полноценным членом общества: ходить в храм, молиться, жить в семье израильтян и быть богопослушным человеком. Эти естественные блага жизни для верующих были запрещены для необрезанных.

Позже, в 49 году, на Апостольском соборе официально отменили обрезание для всех желающих креститься: с того времени в церквях остался только обряд обрезания сердца — отсечь грехи и признать Творца.

Вообще традиция обрезания появилась задолго лет до рождения Иисуса. Например, египтяне делали эту операцию, потому что руководствовались правилами гигиены.

В стране было жарко и грязно, а микробы скапливались под кожей, из-за чего происходили воспаления. Проще было расстаться с крайней плотью, чем бороться с последствиями болезни.

Представление Иисуса в храме, анонимный художник / Викимедиа

Раньше люди полагали, что если провести этот обряд, то они обязательно спасутся, будут всегда милостивы Богу, какие бы поступки ни совершали, и обязательно попадут в Рай. Однако апостол Павел обличал таких иудеев в том, что они, будучи обрезанными, вели себя недостойно и нарушали законы божьи.

Обрезание — не магический ритуал, делающий человека избранным, это завет и договор между Богом и человеком быть верным и совершать только добрые поступки. Обрезанием мужчина показывал, что готов выполнять все заветы, предписанные ему в Ветхом Завете. Современное крещение точно так же не делает человека праведником, но показывает его стремление служить Богу.

Христос и самарянка у колодца, Джованни Франческо Барбьери / Викимедиа

Православные традиции

В этот праздник в храмах проходят литургии, в которые включают специальные песнопения праздника Обрезания, а после этого служат молебен о Новолетии. Православные верующие ходят в церкви, чтобы почтить и вспомнить великое чудо — готовность Христоса к смирению и принятию всего, что предписано законом Всевышнего человеку.

Николай Савченко отметил, что в этот период не бывает поста, потому что еще идут рождественские калядки.

«Обрезание Господне — такой маленький [праздник], который находится в тени Рождества Христова. Основное количество песнопений и все символы — это еще празднования Рождества Христова. И, конечно, это еще празднование и Старого Нового года», — объяснил он.

Икона «Рождество Христово», Новгород, XVI век / Википедия

По старому стилю раньше празднование приходилось на 1 января, а после переноса Петром I Нового года с сентября на январь оно совпало с празднованием Новолетия. Наши предки традиционно выходили «щедровать»: водили хороводы под окнами в деревнях и пели щедривки: «Щедрый вечер, добрый вечер добрым людям на здоровье!». За хорошее настроение и добрые пожелания они получали вкусные подарки.

В Центральной России и на севере страны канун праздника называли Васильевым вечером, напомнил священник. Такое название этот день получил по случаю приближающегося дня памяти святого Василия Великого — богослова и философа.

При жизни он всегда помогал бедным и обездоленным. Даже стал прообразом Деда Мороза — Василия дети получали подарки в Новый Год от святого Василия.

Народные приметы на 14 января

На Руси в этот день люди собирались за столами, пели песни и верили, что если загадать желание, то оно обязательно сбудется. Считалось, что гости обязательно должны быть обоих полов, иначе у участников посиделок будут проблемы в личной жизни.

Одним из главных условий этого дня было попросить прощения у родных и близких за все нанесенные обиды и поступки, которые принесли боль. Славяне надеялись, что таким образом они очищали душу и вступали в год с чистого листа.

Натюрморт с сыром, артишоками и вишней, Клара Питерс / Викимедиа

Кроме того, они считали, что в этот день было недопустимо ходить на охоту. Убийство животного могло навлечь большую беду на всю семью. Запрет распространялся и на коров, овец, свиней. Люди старались, наоборот, накормить их и задобрить.

Кстати, суеверия распространялись даже на такие мелочи, как одежда в этот день. Они были убеждены, что одеваться нужно исключительно в новые вещи, чтобы не переносить старые проблемы в грядущий год.

Наши предки верили, что ругань в первый день Старого Нового года приведет к проблемам: человека будут преследовать конфликты и постоянные разборки. Поэтому воздерживались от ссор, дискуссий и любых разговоров, которые моглиобернуться перепалками.