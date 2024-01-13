Интересное 13 января 2024, 14:06 🌟 Старый Новый год — 2024. Как в России перевернули календарь Эзотерик Белая: если добавить в старый Новый год монету в воду, она будет особой «Елочный торг», Генрих Манизер / Викимедиа

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Старый Новый год — день, когда можно повторно насладиться очарованием уютных зимних вечеров в кругу любимых и зарядиться верой в чудо. В этот праздник время поворачивается немного вспять, а Вселенная посылает людям знаки. К тому же для многих именно 14 января завершается череда новогодних гуляний. Почему россияне празднуют Новый год дважды — в материале «360».

Старый Новый год. История и суть праздника

Этот праздник появился в культуре на фоне использования старого летоисчисления в России. Всеми известный теплый и семейный Старый Новый год празднуют в ночь с 13 на 14 января. Его появление связывают с событием 1918 года: именно тогда правительство большевиков решило перейти на новую систему календаря.

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До этого Российская империя использовала юлианский календарь, в то время как большинство европейских стран уже перешли на более точный, григорианский календарь, разработанный в XVI веке на основе современных астрономических знаний.

Различие в 13 дней между этими календарями приводило к затруднениям в международной политике и экономике, а, а порой к смешным ситуациям в повседневной жизни: например, когда почтовые отправления из Европы в Россию прибывали раньше, чем были фактически отправлены.

«Ночлежники», Владимир Маковский / Википедия

Россия официально перешла на григорианский календарь, чтобы синхронизироваться во времени с большинством мировых культур. Это произошло 14 февраля 1918 года.

В итоге возник необычный праздник — старый Новый год, который отмечают менее грандиозно, чем «официальный» Новый год, в ночь с 31 декабря на 1 января.

Русское духовенство осталось верным юлианскому календарю, несмотря на Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви 1918 года. Русская православная церковь до сих пор следует старому стилю, отмечая Рождество 7 января, в отличие от католических стран, где его встречают 25 декабря.

Новолетие по православному календарю приходится на 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Его отмечают не от Рождества Христова, а от сотворения мира с соблюдением Рождественского поста.

Традиция отмечать старый Новый год существует не только в России. Этот праздник существует в странах бывшего СССР, Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и других. Но у каждой культуры свои уникальные традиции, связанные с переходом на разные календари.

Например, в немецкоговорящих районах Швейцарии 13 января встречают старый День святого Сильвестра, в Македонии проводят карнавалы в старый Новый год, а в Уэльсе — фестиваль Хен Галан, во время которого дети ходят по домам и получают сладкие подарки.

«Подготовка к Рождеству», Сергей Досекин / Викимедиа

Традиции на Старый Новый год

До наступления 1918 года во время старого Нового года праздновали Васильев день, связанный с земледелием и известный как «Щедрый вечер». В этот день люди старались показать себя с лучшей стороны и проявить щедрость, особенно в приготовлении еды.

Щедрые хождения продолжались до полуночи, поскольку славяне верили, что в темное время суток на улицы выходят злые духи. Молодые люди наряжались в костюмы животных и сказочных персонажей, посещали дома, разыгрывая сценки из жизни, рассказала «360» эзотерик Бэла Белая. Отказ в приеме щедровальщиков считался дурным знаком и тоном, ведь они символизировали благополучие и приносили удачу в дом.

А 14 января проводили обряд «посевания»: по домам ходили молодые, которые разбрасывали внутри зерна, поздравляя хозяев с праздником, желая им изобилия и процветания. Домочадцы в ответ давали щедрые угощения. Где-то было принято разжигать костры и бросать туда одежду, чтобы попрощаться со всем старым и начать новую, лучшую жизнь. Бэла Белая

Сжигание Дидуха — снопа соломы — после щедрования было важным обрядом. Связанная охапка пшеницы олицетворяла духа, защищавшего хозяйство и семейное древо.

Молодежь прыгала через угасающий костер, избавляясь тем самым от злых духов. Этот процесс обязательно сопровождали пением частушек и танцами.

«Скоморохи», А. П. Васнецов / Википедия

На Васильев день готовили пшеничную кашу с мясом или салом, блины, пироги. Вечером обязательно устраивали соседские ужины и принимали гостей.

Считалось, что самый щедрый стол обеспечит удачу на весь год. Свинина тоже была в ходу, поскольку ее связывали с покровительством Василия над свиноводами.

С появлением старого Нового года вошла в обычай лепка вареников с неожиданными начинками. Весь день семья готовила тесто и наполнитель, а затем все вместе лепили вареники. «Счастливый вареник» предвещал удачу на год вперед.

«Водосвятие», Федот Сычков / Википедия

Разные начинки имели свое значение: фасоль обещала прибавление в семье, перчик — острые впечатления, сахар — сладкую жизнь, монета — богатство, укроп — здоровье, а нитка предвещала путешествия. Однако гостей нужно предупреждать, что начинка может быть несъедобной или острой.

Сегодня старый Новый год отмечают аналогично обычному Новому году. Так, 14 января принято завершать незавершенные дела 1 января. Этот день особенно важен для тех, кто не смог отпраздновать Новый год по различным причинам, включая работу.

«С гор», Федот Сычков / Википедия

Приметы в Старый Новый год

Наши предки верили в силу природных сил, так что большинство примет в этот день связаны именно с погодными условиями. От них напрямую зависело благосостояние и качество жизни христианина. Люди следили за температурой воздуха в этот день, осадкам и даже звездами.

— Иней и снег на ветвях деревьев, а также гололед — к богатому урожаю зерна.

— Яркое солнце — к урожайному году.

— Выпадет много снега — к счастливому году.

— Туман — хороший знак, сулящий прибыль.

— Звездное небо — взойдет много гороха.

— Сильный ветер и вьюга сулят ореховые всходы.

— Отсутствие луны — к засухе.

Кроме того, древние славяне в этот день приглашали друзей в гости. Первый пришедший всегда считался особенным: если это был темноволосый мужчина, то от года стоит ждать счастья и удачи.

В преддверии старого Нового года тоже было много суеверий. Люди считали, что 13-е — число неудачи, поэтому старались даже не произносить в слух слово «тринадцать», чтобы лишний раз не стать участником несчастного случая. Ночь перед праздником и после считали опасными: ведь в это время начинали промышлять нечистые силы.

«Колядки в Малороссии», К. А. Трутовский / Википедия

Эзотерик Бэла Белая отметила, что все сны в ночь на старый Новый год вещие, поэтому стоит запомнить их или записать. Возможно, придут ответы на волнующие вопросы.

Одиноким людям открыть дорогу к новой любви поможет сжигание старого календаря.

РИА «Новости»

«Чтобы поскорее найти себе вторую половину, нужно приготовить несколько блюд для праздничного стола и навести порядок в доме», — добавила собеседница «360».

Она уточнила, что утром 14 января нужно умыться холодной водой (желательно из источника), тогда все болезни обойдут стороной. Вода приобретет целительные свойства, если в нее положить монетку. Медную — для здоровья, золотую — для привлекательности и богатства, а серебряная поможет очистить лицо от веснушек, бородавок и родинок.

О том, как правильно загадывать желание в Новый год, читайте в другом материале «360». А полный Православный календарь — 2024 можно найти здесь.