Интересное 10 ноября 2022, 19:45 Ноябрь возвращается. Москву ждут температурный рекорд и снег Метеоролог Позднякова: погода в Москве после внезапного тепла придет в норму

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Ноябрь в столице вступает в свои права — москвичи догуливают последние теплые дни, а потом начнутся холода и снег. Тем автомобилистам, которые еще не успели сменить колеса, пора срочно сменить летнюю резину. Впереди только зима.

Московская погода меняется

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что теплая погода сохранится в Москве до субботы. Возможен даже новый температурный рекорд для 12 ноября, сообщил ТАСС.

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Пока самым теплым этот день был в 2010-м: столбики термометров показывали больше плюс девяти градусов. В этом году синоптики ожидают в столичном регионе вплоть до 11 градусов тепла, на юге области — до плюс 12. Ночь на воскресенье также будет довольно теплой, что необычно — ночи, как правило, холоднее дня.

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После обеда в воскресенье начнется похолодание. Рабочая неделя ознаменуется понижением температуры: после субботнего тепла она упадет сразу на 10 градусов, местами в понедельник пройдет небольшой снег.

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Температура приходит в норму

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «360», что недавняя пасмурная погода объясняется антициклонами северного происхождения, в которых циркулировал прохладный воздух.

«Затем власть перешла к циклонам: их траектория проходит по северу европейской части России, и мы оказываемся в их теплых секторах. Именно с этим связана волна нагретого воздуха. Пик тепла придется на 12-е число», — пояснила она.

По словам метеоролога, действительно, ожидается, что в ближайшие дни средняя температура в столице будет около плюс 9-11 градусов, а непосредственно на станции ВДНХ превысит отметку в 9,3 градуса тепла. Тогда зафиксируют новый рекорд для Москвы.

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Феномен, когда ночь будет теплее следующего дня, называется обратным суточным ходом температуры, уточнила Позднякова. К утру воскресенья придет холодный атмосферный фронт — и в течение дня будет холодать.

«Если сейчас температура воздуха выше климатической нормы где-то на восемь-девять градусов, то постепенно ее фон вернется к норме, положенной для второй половины ноября», — добавила специалист.

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Пора менять колеса

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр отметил, что обещанные синоптиками в понедельник температура воздуха и небольшой снег — уже повод для москвичей менять колеса на автомобилях.

«Собственно, менять колеса нужно было раньше. Такого резкого потепления никто не ожидал, было полторы недели, когда ночью устойчиво было ниже нуля. Поэтому те, кто не успел „переобуться“, еще могут успеть это сделать», — сказал он.

По словам Хайцеэра, важно менять покрышки не день в день, а заранее. Не стоит доверять внезапному аномальному и недолгому теплу. Тем, кто уже сменил покрышки, рекомендуют просто аккуратнее ездить на зимней резине во время потепления.