Мир 23 августа 2023, 21:50 Индия показала первое фото Луны, полученное с модуля «Викрам» Индийское космическое агентство опубликовало первое фото Луны с модуля «Викрам» Freepik

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Индийское космическое агентство показало первую фотографию Луны, полученную со спускаемого модуля «Викрам». Снимок опубликовало РИА «Новости».

Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно приземлился на Луне 23 августа. За прилунением в прямом эфире наблюдал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

На борту посадочного модуля и лунохода есть оборудование, которое будет проводить сейсмические исследования, изучать лунную поверхность и грунт, делать снимки и направлять их на Землю.

В 2019 году Индия уже пыталась отправить на Луну станцию, но посадочный модуль разбился о поверхность спутника Земли. Индия стала четвертой страной, которая смогла посадить свой аппарат на Луне, писал «Царьград».

Ранее Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с успешным прилунением аппарата. Российский лидер отметил, что это большой шаг в освоении космического пространства. Он также оценил впечатляющий прогресс Индии в научно-технологической сфере.