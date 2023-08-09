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09 августа 2023, 14:43

🐝 Праздник благородного лакомства. Традиции и обычаи в Медовый Спас

Верующие 14 августа отметят церковный праздник Медовый Спас

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В середине августа православные отмечают самый сладкий праздник — Медовый Спас. С древних времен все любят мед, а само слово «спас» происходит от фраз «спасти ближнего своего» и «запастись пропитанием на всю зиму». По уставу торжество относится к малым праздникам «со славословием» и имеет один день предпразднества.

Какого числа отмечают Медовый Спас в 2023 году

Медовый Спас каждый год отмечают 14 августа. Праздник совпадает с началом Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа. В старину пасечники собирали свой «урожай» именно в этот день, иначе чужие пчелы могли своровать весь мед, рассказала «360» эзотерик Аделина Панина.

Медовый Спас — первый из трех спасов. После него идут Яблочный и Ореховый. Все праздники совпадают с правилами сбора урожая.

Традиции на Медовый Спас в России: что принято делать

Праздничные угощения

Издревле православные христиане отмечали праздник «благородного лакомства»: накрывали столы и соблюдали традиции, чтобы в будущем людям сопутствовала удача.

Так как Медовый Спас по церковному календарю совпадает с первым днем Успенского поста, то и правила питания необходимо соблюдать строго. В обязательном порядке на столе присутствовали хлеб, злаки и мед, подчеркнула эзотерик. Часто пекли шулики — постное печенье, которое сверху поливают медом.

«Угощения на Медовый Спас не поддается исчислению: всевозможная постная выпечка с маком и с медом. Особенный шик — соединение обоих ингредиентов. Верующие готовили маково-медовую массу, в которой обмакивали блины», — уточнила Панина.

Freepik

Мед можно было употреблять в пищу только после освящения его в церкви. Соты клали на новую деревянную посуду, а затем угощали гостей.

Собеседница «360» добавила, что христиане подносили дары природе либо оставляли лакомства около порога своего дома, чтобы привлечь удачу.

Праздничные напитки

В день Медового Спаса верующие готовили не только особые угощения, но и напитки. Самым популярным был питной мед. А фраза «по усам текло, да в рот не попало» берет свои истоки как раз из празднества Медового Спаса, отметила Панина.

Boba Jaglicic
Boba Jaglicic/Unsplash

Старые обычаи

В Медовый Спас семьи ходили купаться в ближайший водоем, чтобы избавиться от грехов и болезней.

По старому календарю праздник отмечали 1 августа: в тот день пасечники вырезали из ульев первые соты и обязательно раздавали по маленькому кусочку детям, рассказала эзотерик. Медом делились не только с близкими и гостями, но и одаривали нищих, тем самым «спасая ближнего».

Картина «Пасечник», художник Николай Богатов, 1875 год.
Картина «Пасечник», художник Николай Богатов, 1875 год./Викимедиа
Картина «Водосвятие», художник Федот Сычков, 1916 год.
Картина «Водосвятие», художник Федот Сычков, 1916 год./Викимедиа
Картина «Пасечник», художник Николай Богатов, 1875 год.
Картина «Пасечник», художник Николай Богатов, 1875 год./Викимедиа
Картина «Водосвятие», художник Федот Сычков, 1916 год.
Картина «Водосвятие», художник Федот Сычков, 1916 год./Викимедиа

Вечером все собирались за большим столом и тихо благодарили Бога за еду. Начинали ужин с ложки меда. Перед употреблением загадывали желание, которое, как считали наши предки, сбывалось.

Современная традиция

День Медового Спаса пользуется большой популярностью у россиян, которые хотят заключить брак. Они верят, что если пожениться или выйти замуж именно в этот день, то совместная жизнь будет такая же сладкая, как мед, а неудачи и невзгоды обойдут молодоженов стороной.

Пара после торжественной церемонии бракосочетания на Медовый Спас у Дворца бракосочетания № 1 в Москве
Пара после торжественной церемонии бракосочетания на Медовый Спас у Дворца бракосочетания № 1 в Москве/РИА «Новости»

Что нельзя делать в Медовый Спас

В этот день запрещается шумно праздновать, громко разговаривать, сквернословить и ругаться с близкими. Все же пост — момент единения с Богом. Поэтому люди верили, что чем тише себя вести, тем быстрее очистится душа. День следует посвятить добрым делам и размышлениям о духовном.

Помимо этого, в Медовый Спас не принято убираться дома: люди приводили в порядок свое жилище строго до 14 августа, уточнила Панина. В старину православные отменяли не только домашние работы, но и труд в поле. Под запретом был любой физический труд, например во дворе, и даже рукоделие.

Единственное, что позволялось, — это сборка меда. Тем не менее подобное занятие разрешали исключительно пасечникам, а не кому попало.

Послушник Свято-Пантелеимонова русского монастыря, расположенного на склонах Святой горы Афон, собирает мед на монастырской пасеке, 1992 год
Послушник Свято-Пантелеимонова русского монастыря, расположенного на склонах Святой горы Афон, собирает мед на монастырской пасеке, 1992 год/РИА «Новости»

Хотя меню в этот день сладкое, а стол ломится от угощений, нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко и продукты из них. Верующие готовят только постные блюда, разрешенные в Успенский пост.

Народные приметы в Медовый Спас

Приметы в старину имели большое значение. Православные часто обращали внимание на мелочи, которые повторялись из года в год.

«360» собрал несколько примет на церковный праздник Медовый Спас, которые по поверьям всегда сбывались.

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