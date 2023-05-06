Интересное 06 мая 2023, 15:01 Народные приметы работают. Что делать с огородом и рассадой в такой холод Садовод Жашкова: из-за заморозков в майские праздники не стоит высаживать рассаду Freepik

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В майские праздники традиционно случаются заморозки, поэтому торопиться с высаживанием рассады в открытый грунт и теплицы не стоит, рассказала «360» председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова. По ее словам, после пережитого стресса из-за похолодания растения необходимо обработать специальными средствами.

Не время высадки

Татьяна Жашкова рассказала, что не стала бы сейчас высаживать рассаду из-за нестабильной температуры. Но если перцы и помидоры уже на грядках и у них большие листья, растения стоит поддержать.

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«Если они посажены, уже листья большие, конечно, в мороз нужно укрыть. До мороза хорошо бы их опрыскать „Эпином“, потому что „Эпин“ помогает пережить такие стрессовые условия. Но если не успели, то можно после провести опрыскивание препаратом „Циркон“ — он поможет восстановиться после пережитого стресса», — отметила Жашкова.

РИА «Новости»

По ее словам, парники не способны сохранять положительную температуру внутри ночью. Рассаду необходимо дополнительно укрыть несколькими слоями пленки.

«Рано еще на самом деле высаживать рассаду. Все так обрадовались, что мы стали Европой, у нас ранняя весна. Не бывает чудес. Всегда на майские праздники — или на первое, или на девятое всегда бывает похолодание, возвратные заморозки», — объяснила садовод.

О чем говорят приметы

Татьяна Жашкова напомнила, что возвратные заморозки в средней полосе России до июня — норма. Ничего сверхъестественного не произошло — просто зацвела черемуха, и пришли заморозки.

РИА «Новости»

«Народные приметы работают. Черемуха зацвела — это первые весенние заморозки. А потом будут заморозки и сильное похолодание вплоть до ночных заморозков, когда дуб будет распускать свои листья. А это, как правило, ближе к середине — второй половине мая. Поэтому никаких чудес», — отметила собеседница «360».

Как растения перенесут заморозки

По словам Жашковой, многолетние цветы спокойно перенесут заморозки до пяти градусов. Сначала растения чуть сникнут, но на солнце вновь придут в норму. Хуже перепады температуры переносят однолетники и рассада. Злаковым культурам температура до -5 не страшна, а если говорить о приусадебных участках, то думать об этом рано.

«В конце апреля я приехала [на дачу], была жара, посадила лук на перо — мне он неинтересен как репка, просто чтобы был зеленый лук. Ну и что? Вы думаете, он взошел? Нет. Растения — они не такие дураки, они понимают — холодно», — привела пример садовод.

РИА «Новости»

У выращенных в тепличных условиях растений этот инстинкт сбит. Купленную из теплицы рассаду пока нельзя высаживать в грунт, потому что она попросту не адаптирована к этому — скорее всего, после заморозков просто погибнет.

«Если они (дачники — прим. ред.) уже высадили рассаду, то <…> я бы ее прикрыла даже в теплице минимум двумя [слоями], чтобы была хорошая шубка. Поставила бы воду туда обязательно <…> опрыскивание помогает против заморозков», — резюмировала Татьяна Жашкова.

Подготовку к стартовавшему в стране дачному сезону россияне начали еще в апреле. Специалисты оценили средний «майский набор» из инвентаря и семян в две тысячи рублей.