Общество 30 апреля 2023, 04:02 Названа стоимость набора «майского дачника» в России «Известия»: дачники в апреле потратили около 2 тысяч рублей на инвентарь, семена и саженцы Freepik

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Россияне потратили в апреле текущего года на набор «майского дачника» около двух тысяч рублей. В 2022 году подобные расходы не превышали 1200 рублей, сообщили «Известия».

Благодаря теплой погоде россияне начали подготовку к работам в саду и на огороде еще в первых числах апреля. По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», число покупок инвентаря для сада и огорода в апреле текущего года выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рассаду приобретали чаще на 47%, саженцы — на 39%.

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В среднем, набор для сада и огорода, в который входят саженцы, рассада, грабли, лопаты и прочее, россиянам обошелся 1946 рулей. В случае, когда еще покупалась тачка, сумма в чеке увеличивалась до семи тысяч рублей. Год назад сумма покупки составляла 1200 рублей.

По словам агронома Владимира Викулова, в 2023 году основные подготовительные работы в саду нужно завершить к началу мая.

«Погода сейчас теплее, чем обычно, поэтому необходимо уже сейчас провести профилактические обработки от болезней и от вредителей соответствующими препаратами», — сказал он.

На огороде уже можно сеять холодостойкие культуры — укроп, петрушку, кинзу, и салат. Также необходимо начать сеять морковь и редьку. В ближайшие две недели россияне могут заняться посадкой рассады огурца, томата и перца в теплицах, отметил агроном.