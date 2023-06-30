Эксклюзив 30 июня 2023, 14:43 «Она загорает на пляже». Отель из Анапы «продлил отпуск» забытой мягкой игрушке Анапский отель сделал отпускные фотографии с забытой туристкой мягкой игрушкой Соцсети

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Персонал отеля из Анапы «продлил» отдых плюшевой чайке Кусто, которую в номере забыла пятилетняя постоялица. Девочка спохватилась о пропаже только в поезде по пути домой, сильно расстроилась и несколько дней плакала. Ее мать обратилась к руководству гостиницы, и там ей пообещали вернуть семейный талисман.

Пропала чайка

Россияне отдыхали в Анапе с 17 по 26 июня. Когда отпуск подходил к концу, они собрали вещи и отправились домой. Однако забрали не все — в номере осталась мягкая игрушка пятилетней девочки — чайка Кусто. Мать ребенка обратилась к руководству отеля и попросила сохранить игрушку до следующего года или отправить ее почтой.

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«Эта чайка Кусто — наш семейный талисман, дочка с ней и спит, и ест», — написала женщина.

Она объяснила, что речь идет о плюшевой чайке в красной шапочке — как у исследователя океана Жака-Ива Кусто. Мать рассказала и об особенных приметах игрушки — у нее длинный оранжевый клюв и черные крылья.

Игрушке продлили отпуск

Ответ от отеля не заставил себя долго ждать. Персонал разыскал Кусто и отчитался перед туристами.

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«Мы нашли вашу чайку! Передайте вашей дочке, что с игрушкой все хорошо, мы абсолютно бесплатно продлили ей отпуск! Она загорает на пляже, купается в бассейне, и конечно же хорошо кушает!» — сообщили представители отеля.

Они добавили — чайка Кусто рассказала, что сильно скучает по своей маленькой хозяйке. Как только женщина пришлет свой домашний адрес, игрушке совершенно бесплатно оформят обратный билет. А пока она продолжит наслаждаться курортами Краснодарского края.

Пассажиры ЦППК тоже забывали мягкие игрушки в поездах. Среди самых необычных «потеряшек» — плюшевый медведь, лыжи и балалайка.