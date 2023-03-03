Подмосковье 03 марта 2023, 14:50 Пассажиры компании ЦППК забыли в поездах более 200 предметов за зиму

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Плюшевого медведя, коньки, лыжи и балалайку забывали пассажиры в поездах ЦППК с декабря по февраль. В общей сложности было оставлено более 260 самых разных предметов.

Чаще всего ручную кладь забывали в декабре — более 120 раз. Обычно пассажиры оставляют в поездах сумки, шапки, наушники, телефоны и ключи. В число «потеряшек» также вошли мягкий плюшевый медведь и карнавальный костюм, кейс с инструментами, коробки с продуктами и лыжи. Также пассажиры при выходе оставили в салоне несколько сумок с одеждой для фитнеса, коньки и балалайку.

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Территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Третий диаметр запустят в августе, четвертый — в сентябре.