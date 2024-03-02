Интересное 02 марта 2024, 00:01 Масленица 2024. Когда отмечают праздник Масленицу в 2024 году будут праздновать с 11 по 17 марта «Масленица», Петр Грузинский, 1889 год / Википедия

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Совсем скоро хозяйки достанут чугунные сковородки, на которых получаются самые вкусные блинчики, а домочадцы, просыпаясь с утра, будут спрашивать, чем так вкусно пахнет. Когда Масленица в 2024 году и как ее отмечают в разных городах — в материале «360».

Когда Масленица в 2024 году

Традиционные проводы зимы на Руси — Масленицу — отмечали раньше в разное время. Некоторые источники утверждают, что празднование выпадало на 24 февраля, день почитания Велеса, бога скотоводства и земледелия. Другие связывают его с весенним равноденствием 21–22 марта, когда праздновали начало нового года по древнеславянскому календарю.

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Раньше масленичные торжества длились две недели, сейчас их продолжительность сократилась до одной, а дата ежегодно меняется. Это связано с приходом христианства на русскую землю и пересечением Масленицы с Великим постом.

Однако праздник настолько полюбился людям, что Церковь не стала его запрещать, а адаптировала под новый календарь, сделав предшественником Великого поста и совместив с православной Сырной седмицей.

В 2024 году народный праздник Масленица приходится на 11 марта, а завершится 17 марта.

Википедия

Как встретят Масленицу в России

Масленичная неделя

Неделя Масленицы — с понедельника по воскресенье. Раньше наши предки придерживались определенных традиций и обрядов, характерных для каждого дня. Кстати, некоторые из них живы и по сей день.

В понедельник, известный как «Встречи», все начинается с приготовления блинов. Считалось, что первый стоит отдать нуждающемуся. Также в первый день масленичной недели выбирают место для установки соломенного чучела.

Вторник — день «Заигрышей». Его посвящали народным гуляниям и катанию с горок на санях. Молодые пары устраивали смотрины, чтобы после поста и Пасхи сыграть свадьбу.

Открытка / Викимедиа

Среда носит название «Лакомка». В этот день принято было приглашать гостей, наслаждаться пряниками, пирогами и блинами. Одна из традиций этого дня пользуется популярностью и в наши дни: зять приходит на блины к теще.

Четверг, или «Разгуляй», — день, когда проводили полноценное масленичное веселье с каруселями, снежными баталиями, хороводами и другими развлечениями, включая штурм снежных крепостей.

Пятница проходит под знаком «Тещиных вечерков». Если в среду мужчины приходили к своим вторым мамам за угощениями, то в пятницу зятья кормили тещ блинами, приготовленными собственными руками.

«Масленница», Рудольф Френц / Википедия

Суббота называлась «Золовкиными посиделками». Готовить приходилось не только мужьям. Девушка звала на ужин родственников супруга, а центровое место отдавали его сестре. На посиделках гадали на будущих женихов или количество детей в браке.

Развязка праздника — Прощеное воскресенье. В этот день все обязательно ходили в баню и просили друг у друга прощения. Вечером сжигали символ зимы — соломенное чучело. Так делают и в наше время.

«Взятие снежного городка», Василий Суриков, 1891 / Википедия

Какие мероприятия будут в разных городах России на Масленицу

Масленицу в различных российских городах отмечают по единым традициям — катаются с горок, пробуют себя в веселых состязаниях, посещают ярмарки и сжигают чучело, наряженное в яркие наряды. Каждый город добавляет в празднование свою изюминку и предлагает нестандартные развлечения.

Москва. Ежегодно центр столицы украшают символами солнца. Классические точки, где можно провести праздничный день, — музей‑заповедник «Коломенское», ВДНХ, Царицыно и парк Горького.

На фестивальных площадках все желающие смогут весело прокатиться на каруселях и потанцевать, поучаствовать в творческих мастер‑классах и традиционных забавах. Кульминацией, конечно, станет праздничное сожжение чучела.

Википедия

Дмитров. В этом городе Московской области масленичные гуляния запланированы на Советской площади. В прошлом году там угощали чаем из гигантского самовара. Еще в городе можно прогуляться до Музея лягушки, а в окрестностях насладиться горнолыжными курортами.

Никола-Ленивец. В арт-парке «Никола-Ленивец», который расположен в 200 километрах от Москвы, все гости смогут посмотреть на просторный парк с необычными фигурами.

Кстати, здесь принято сжигать не чучело, а арт-объекты. Для участников представления подготовили народные забавы, игры и богатый стол. Чтобы попасть на праздник, нужно купить билет, который стоит четыре тысячи рублей. Приятный бонус — детей до 14 лет пускают бесплатно.

Открытка / Википедия

Захарово. Пушкинская деревня в Одинцовском городском округе Подмосковья представит гастрономическую ярмарку и впечатляющую Масленицу. Зрителям покажут концерт, пригласят на мастер-классы, проведут народные игры со взятием снежного городка и театрализованные представления. Ну и, конечно же, можно будет попробовать угощения и побывать в доме бабушки поэта — Марии Ганнибал.

Клин. В музее елочной игрушки «Клинское подворье» проводят зиму, встречая с распростертыми объятиями весну. В программе запланированы представления с участием скоморохов, которые не оставят никого равнодушными.

Полный православный календарь со всеми постами на 2024 год можно найти на сайте «360».