Интересное 20 февраля 2023, 00:00 Ешь блины до икоты. История и традиции Масленицы Масленица: история и смысл древнего праздника встречи весны РИА «Новости»

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С 20 февраля в России начнется празднование Масленицы. Ее широко отмечают до сих пор — застольями с блинами, катанием с горок, прыжками через костер. В конце недели зиму проводят сжиганием чучела, а затем начнется Великий пост. Как всеми любимый праздник соединил в себе языческие и христианские традиции — в материале «360».

До принятия христианства славяне провожали зиму и встречали весну две недели. Церковный устав сократил праздник до семи дней и полностью изменил его сущность. Масленичная неделя у православных называется мясопустной.

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Если народные обычаи Масленицы подразумевают безудержное веселье, то Церковь всегда делает акцент на помощи малоимущим, традиции просить прощения и подготовке к самому длинному в году 48-дневному посту.

На Сырной неделе церковный устав запрещает есть мясо. В меню православных остаются молочные продукты, яйца и рыба. А саму Масленицу священнослужители позиционируют прежде всего как плавный переход к строгим дням. На службах начинают читать покаянную молитву Ефрема Сирина — одну из главных для Великого поста. Недаром завершает Масленицу Прощеное воскресенье.

Масленица в 2023 году

Даты Масленицы редко повторяются и зависят от дня празднования Пасхи. В 2023 году Сырная неделя начнется 20 и закончится 26 февраля, то есть ровно за 56 дней до Пасхи, которая приходится на 16 апреля.

Праздничная седмица делится на два периода — Узкую и Широкую Масленицу. Первой отводят понедельник, вторник и среду, то есть с 20 по 22 февраля. Широкая приходится на вторую половину недели — с четверга по воскресенье, с 23 по 26 февраля.

РИА «Новости»

Если в первые три дня народные традиции допускали заниматься хозяйственными работами, то после среды человек полностью посвящал время отдыху и веселью, которое резко обрывалось со звоном церковных колоколов к вечерне Прощеного воскресенья. Каждый день Масленицы несет свое название.

От «Встречи» до «Золовкиных посиделок»

Понедельник на Масленицу начинался с посещения родственников, поэтому и носил название «Встреча». За семейным ужином, где собирались все близкие, строили план на неделю: кого звать в гости, с кем кататься с горки.

РИА «Новости»

На улицах Руси в этот день завершали строительство общественных горок, балаганов, качелей и каруселей. Не веселиться на Масленицу считалось плохой приметой. Человеку, который отказывался от веселья, предрекали старость в бедности и тяжелых болезнях.

В понедельник устанавливали и чучело Масленицы на главной площади. Хозяйки начинали печь блины. Первый блин в обязательном порядке надо было отдать нищим.

Вторник назывался «Заигрыш», так как в этот день устраивали смотрины невест. Молодежь каталась на санях, строила снежные городки. В народе верили: если посвататься на Масленицу, а повенчаться в первое послепасхальное воскресенье, на Красную горку, семейная жизнь будет счастливой.

Скоморохи уже начинали представления на ярмарках, главными героями которых были Петрушка и Масленичный дед. Особый восторг зрителей вызывали фарсы с ряженым медведем.

РИА «Новости»

В среду — «Лакомку» — стол должна была накрывать теща. Она старалась удивить гостей разнообразием и пекла блины пшеничные, ячневые, овсяные или гречневые с солеными и сладкими начинками.

Четверг, «Разгул», открывал дорогу Широкой Масленице. Главным действием был штурм снежного городка. На улицах устраивали битвы «стенка на стенку» и другие поединки.

В пятницу, на «Тещины вечерки», теща наносила ответный визит зятю. Накануне она должна была прислать все, что нужно для блинов — сковороду, половник, мешок муки и масло.

Праздничную шестидневку завершали «Золовкины посиделки», куда молодые невестки приглашали в гости золовок — сестер мужа.

Проводы Масленицы

Масленичный цикл завершало Прощеное воскресенье — день проводов зимы, праздничного настроения и обильных угощений, когда можно было «есть до икоты и пить до перхоты».

В конце Сырной недели чучело «сударыни-Масленицы» провозили по улицам на санях, а затем сжигали со словами: «Гори, блины, гори, Масленица!»

РИА «Новости»

Главный смысл праздника — чтобы во время застолий и гуляний люди смогли разрешить конфликты, помириться и вступить в Великой пост «очистившимся», без обид и зла на душе.