Эксклюзив 10 августа 2023, 19:49 Магия, музыка и нейросети. «Авторадио» раскрыло секреты успеха и поделилось планами на будущее Гендиректор «ГПМ Радио» Терещук: «Авторадио» помогает людям реализовывать их мечты Телеканал «360»

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В апреле «Авторадио» отметило 30-летний юбилей. В честь этого состоялся праздничный концерт, собравший самых ярких звезд отечественной эстрады. Несмотря на довольно солидный возраст, радиостанция продолжает расти и развивать новые проекты. Генеральный директор «ГПМ Радио» Вадим Терещук побывал в гостях у ведущей «360» Марии Филипповой и раскрыл секреты успеха издания.

Всем радио!

Оставаться интересным слушателям на протяжении 30 лет одновременно и легко, и сложно, отметил Терещук. По его словам, за несколько десятилетий вкусы людей кардинальным образом изменились, но «Авторадио» продолжает создавать интересный контент.

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«Легко — потому что это интересно. Каждый день в прямом эфире общаться с многомиллионной аудиторией — это очень вдохновляет и заставляет чувствовать тот нерв, которым живет наша аудитория», — отметил гендиректор «ГПМ Радио».

Он напомнил, что около восьми лет назад представители медиа всерьез обеспокоились тем, что радио и телевидение могут сдать позиции из-за развития интернет-СМИ.

Телеканал «360»

«Оказалось, все гораздо проще. Нам всем есть место в современном мире, всем медиа — и условно традиционным, и digital. Просто мы должны делать классный, современный контент, который интересует слушателя, <…> и использовать digital-среду для распространения этого контента, где его удобно потреблять, где его удобно смотреть, удобно слушать», — подчеркнул собеседник «360».

В качестве примера он привел развитие трансляции «Авторадио» в умных домашних колонках. Число тех, кто слушает станцию именно так, растет от года к году, уточнил Терещук.

Вопреки всем правилам

Гость студии назвал «Авторадио» уникальной станцией. По его словам, обычно на радио главенствует определенный формат. Например, происходит деление на информационные и музыкальные станции. Вторые, в свою очередь, тоже разбивают на несколько подгрупп — например танцевальные, песенные, шансон.

«„Авторадио“ в себе таким чудесным образом совмещает фактически все форматы. Может быть, у нас нет такого жесткого дэнса, жесткого хип-хопа и такого классического, брутального шансона, но все остальные музыкальные пристрастия наших слушателей „Авторадио“ покрывает», — объяснил глава «ГПМ Радио».

Телеканал «360»

Собеседник «360» похвастался серьезной информационно-разговорной составляющей эфира. Он напомнил, что речь идет о трех часах утреннего шоу и таком же объеме вечерней программы.

«При этом музыкальная составляющая, как я уже сказал, представляет из себя широкую палитру и российской музыки, и известные хиты иностранных исполнителей. Так что слушают по радио нынче все. Главное, чтобы это было красиво упаковано и трогало за душу слушателя», — добавил Терещук.

Истории о простых людях

Собеседник «360» особенно отметил проект «Человек года», на который, по его словам, есть реальный запрос как со стороны слушателей, так и участников шоу.

«„Человек дела“ — это про небольших бизнесменов, которые работают на всей территории нашей страны, <…> это и люди, занимающиеся торговлей, <…> это люди, придумывающие какие-то интересные новые штуки — например, бренд зимней одежды для горнолыжников, <…> и люди, придумывающие какие-то инклюзивные истории для людей с ограниченными возможностями, для детей с ограниченными возможностями», — заявил он.

Телеканал «360»

В обычной жизни не особенно задумываются об этом, однако авторы проекта заинтересовались простыми людьми — теми, кто по-настоящему живет своим делом. И решили рассказать о них на всю страну.

Участие в шоу приняли более 700 человек. С помощью народного голосования отобрали 10 победителей, среди которых призовые места распределят члены авторитетного жюри.

«Мы точно знаем, что этот проект теперь будет жить. Он будет жить вместе с „Авторадио“, и „Авторадио“ будет этот проект реализовывать дальше, и мы будем продвигать наших российских, настоящих бизнесменов — которые, что называется, работают на земле, делают свое дело каждый день, верят в него и приносят маленькую частицу счастья их покупателям, их потребителям и, соответственно, про них очень интересно слушать нашим слушателям», — рассказал гость студии.

Помочь талантам

Вадим Терещук подчеркнул, что все проекты «Авторадио» так или иначе связаны с простыми людьми и тем, о чем они мечтают. В рамках шоу «Мурзилки Live» дают возможность выступить начинающим артистам, которых пока никто не знает. Они могут сыграть или спеть с уже состоявшимися певцами и музыкантами.

«Прийти, показать, что он может играть живьем, реализовать свою мечту — это один из примеров», — отметил собеседник «360».

Другим большим примером Терещук назвал проект «Много денег». В этом шоу люди могут исполнить мечту, выиграв значительные призы.

«В этом году у нас юбилейный, 10-й сезон, и мы разыгрываем беспрецедентное [число призов]. Помимо нескольких миллионов рублей, которые разыгрываются ежедневно в эфире, мы также разыгрываем две квартиры в Москве и три автомобиля. Первую квартиру мы уже разыграли, первый автомобиль [тоже]. <…> Каждый раз такое ощущение магии, мы себя чувствуем слегка волшебниками, потому что можем взять и осуществить мечту человека», — добавил гендиректор «ГПМ Радио».

Станция обновилась

В прошлом году «Авторадио» существенно обновило свой музыкальный формат. Слушатели изменились — люди хотели свежий звук, новых исполнителей и не такое брутальное звучание, которым станция славилась в прежние годы, отметил Терещук.

«При этом мы не зацикливаемся только на слушателях радио в автомобиле. Мы как раз хотели, чтобы „Авторадио“ расширило свою аудиторию за счет людей, слушающих радио дома, на работе. И чтобы этот музыкальный поток, который формирует формат „Авторадио“, был свежим и звучал очень фирмово, и, как показала практика, мы этого добились», — подчеркнул он.

РИА «Новости»

В эфир добавили больше современных российских исполнителей, а также включили в списки иностранные хиты, которые знают все.

По данным исследовательской компании Mediascope, по последнему полугодию 2022 года «Авторадио» вышло на первую строчку рейтинга по России. Я надеюсь, что в этом году мы закрепимся и продолжим удерживать верхние строчки. Вадим Терещук гендиректор «ГПМ Радио»

Он уточнил, что у радиостанции очень много планов. Часть из них связана с искусственным интеллектом и нейросетями. Собеседник «360» напомнил, что несколько лет назад в качестве ведущей станции уже пробовали ИИ, однако менять людей на роботов никто не собирается.

«Конечно, живого человека не заменит никакой искусственный интеллект. А [работаем с ИИ] для того, чтобы, возможно, как-то раскрасить и чуть-чуть с другой стороны подсветить эту тему с нейросетями, с совместным ведением эфира живым человеком и нейросетью», — добавил собеседник «360».

В России участились попытки нарушить телевещание, сообщил оператор «Триколор». По данным компании, случаи вмешательства стали более чувствительными после 26 июля.