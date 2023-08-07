Общество 07 августа 2023, 17:00 «Триколор» сообщил об усилении атак на спутниковое вещание в России «Триколор» сообщил, что с 26 июля усилились атаки на спутниковое вещание в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

В начале года операторы спутникового вещания в России столкнулись с внешними помехами, рассказали РБК в пресс-службе компании «Триколор». Там уточнили, что очередная волна атак началась 26 июля.

Собеседники издания отметили, что внешние помехи идут «с территории сопредельного государства». Из-за этих атак случаются сбои во время вещания популярных каналов. «Триколор» успешно препятствовал воздействию извне, однако с 12 июня помехи усилились — пришлось применять более серьезные меры.

Реклама

«Однако с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России, абоненты вновь столкнулись с помехами в эфире ряда ТВ-каналов», — отметили в пресс-службе оператора и добавили, что противодействуют помехам.

В конце февраля хакеры с Украины попытались атаковать вещание радио «Море» в Крыму. Специалисты вовремя заметили вмешательство, радиостанция и телевидение на полуострове работали в привычном режиме.