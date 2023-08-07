07 августа 2023, 17:00
«Триколор» сообщил об усилении атак на спутниковое вещание в России
«Триколор» сообщил, что с 26 июля усилились атаки на спутниковое вещание в России
В начале года операторы спутникового вещания в России столкнулись с внешними помехами, рассказали РБК в пресс-службе компании «Триколор». Там уточнили, что очередная волна атак началась 26 июля.
Собеседники издания отметили, что внешние помехи идут «с территории сопредельного государства». Из-за этих атак случаются сбои во время вещания популярных каналов. «Триколор» успешно препятствовал воздействию извне, однако с 12 июня помехи усилились — пришлось применять более серьезные меры.
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«Однако с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России, абоненты вновь столкнулись с помехами в эфире ряда ТВ-каналов», — отметили в пресс-службе оператора и добавили, что противодействуют помехам.На сайте компании уточнили, что для восстановления списка каналов специалистам приходится постоянно менять настройки. Часто это происходит незаметно, однако иногда после этого необходимо запускать автопоиск. Лучшим решением проблемы назвали подключение приемника к интернету.
В конце февраля хакеры с Украины попытались атаковать вещание радио «Море» в Крыму. Специалисты вовремя заметили вмешательство, радиостанция и телевидение на полуострове работали в привычном режиме.
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