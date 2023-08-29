Интересное 29 августа 2023, 19:01 Луч надежды в кибермире? Российские спортсмены смогут выступать под государственным флагом Эксперт киберспорта Картинцев: выступление россиян под флагом — важный сдвиг Freepik

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Киберспортсмены из России больше года назад попали под западные санкции и участвовали в турнирах под нейтральным флагом. Однако Международная федерация киберспорта решила вернуть им возможность участвовать в соревнованиях с государственной атрибутикой. Что это означает для отечественного киберспорта или повлияет ли на «ход игры», разбирался «360».

Выступление под флагом

Международная федерация киберспорта (IESF) вернула командам из России право выступать на турнирах и соревнованиях под государственным флагом. Такое решение приняли на на съезде Международной федерации киберспорта 28 августа.

За отмену прошлогоднего запрета выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, а 25 — воздержались.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит подчеркнул в разговоре с ТАСС, что это отличная новость. По его словам, спорт должен объединять, а дискриминация спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема.

«Мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом», — подчеркнул он.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. / РИА «Новости»

Дискриминация в киберспортивном мире

Эксперт рынка развлечений, специалист в вопросах виртуальной, дополненной реальности и киберспорта Сергей Картинцев отметил в беседе с «360», что возвращение права российской команде выступать под своим флагом, гимном и остальной государственной тематикой — сдвиг в сторону нормализации отношений.

«Дискриминация наблюдается не только на полях официальных соревнований, но также и на уровне игр и участников внутри игрового пространства, когда мы говорим про межнациональные игровые процессы», — уточнил он.

По мнению Картинцева, бытовую дискриминацию в киберспортивном мире может ощутить любой участник, поставивший себе русский язык в плане общения. Либо есть риск столкнуться с угнетением, попросту зарегистрировав свой ник на кириллице.

РИА «Новости»

Клубный спорт, отметил Картинцев, намного важнее и значимее, чем просто российская сборная. Уровень влияния складывается из нескольких параметров: популярность, сбор денег и «некий ажиотаж», который производит та или иная команда.

«Например, клубные выступления Team Spirit всегда носят более значимое информационный характер события, нежели выступление нашей сборной», — пояснил эксперт киберспорта.

Иногда команды, в которые входят участники из нескольких стран, сталкиваются с «государственной» дискриминацией. Так как выступают в составе «недружественной страны».

В Team Spirit, например, помимо россиян, есть украицы. Картинцев подчеркнул, что игроков стали «дискриминировать в собственной стране гражданства».

Луч надежды в игровом пространстве

Тем не менее, учитывая запреты на выступления и участие в турнирах под государственным флагом, процесс создания и развития киберспорта как полноценной всероссийской дисциплины и направления никуда не делся, добавил собеседник «360».

Наше государство планомерно принимает решения по поддержке киберспорта. В этом случае признание и разрешение российской сборной и клубам выступать под своим флагом — знаково и важно. Сергей Картинцев эксперт рынка развлечений, специалист в вопросах виртуальной, дополненной реальности и киберспорта

Не все так хорошо, как кажется?

Несмотря на положительную реакцию российских киберспортсменов, издатель журнала «Кибер» Кирилл Новокщенов отметил в своем Telegram-канале, что радоваться пока рано, да и нечему.

«Напомню, что уровень влияния IESF — примерно как у федерации хоккея Италии в хоккее, эта организация не проводит крупнейших турниров, а ее главное значение — помощь национальным федерациям в том, чтобы киберспорт признавали видом спорта в каждой стране», — написал он.

РИА «Новости»

По словам Новокщенова, федерация играет незначительную роль в мире киберспорта. А турниры и соревнования, которые она финансирует и проводит, сложно назвать «чемпионатами мира».

На 16 сборных едва ли наберется 10 мало-мальски известных игроков, звезд нет вообще. [Известные личности] в киберспорте в это время готовятся к [чемпионату] The International. Кирилл Новокщенов издатель журнала «Кибер»

Ориентир на будущее

Однако, по словам Новокщенова, «чемпионат мира от IESF — не бесполезный», хотя больше всего он подойдет начинающим киберспортсменам. Соревнования от федерации помогают новичкам заработать какие-то деньги, а любителям — попробовать себя в национальных отборах.

«Но, конечно, он и близко не имеет отношения к киберспорту сильнейших. Киберспорт всегда был в первую очередь клубной историей, а турниры сборных остаются даже не на втором, а на 10-м плане», — уточнил издатель.

РИА «Новости»

Эксперт в киберспорте Картинцев согласился, что клубы сейчас сильно перевешивают в игровом пространстве турниров, нежели обычные сборные той или иной страны. Но раньше времени отчаиваться не стоит.

Пройдет 10 лет, и Международная федерация киберспорта наберет обороты и популярность за счет вовлечения гораздо большего числа участников, заключил собеседник «360».