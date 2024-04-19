Интересное 19 апреля 2024, 18:25 Космический шторм. Солнце обеспечит землян головной болью и северным сиянием Астрофизик Коваль: Солнце излучает не только свет, но и космические частицы Солнце / Викимедиа

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Космический шторм, который надвигается на Землю с Солнца, принесет магнитные бури. Большинству людей бояться особенно нечего, разве что они лишний раз увидят северное сияние. А вот метеозависимым придется запастись таблетками. К счастью, возмущения на звезде пройдут уже к началу новой недели.

Солнце готовит космический шторм: что это такое

Земле пообещали настоящий космический, или, официально говоря, солнечно-протонный, шторм, который принесет магнитные бури, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Это напрямую связано с солнечной активностью, которая, как и пятна на нашем светиле, продолжает расти с прошлого года.

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Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН считают, что шторм продлится с 19 по 21 апреля и будет наиболее интенсивным в первые два дня. Любая крупная вспышка на Солнце имеет шансы как минимум вызвать существенные возмущения магнитосферы Земли.

Шторм называют потенциально опасным проявлением солнечной активности. При его высокой интенсивности на нашей планете замечают неполадки в работе различного электрического оборудования, а метеозависимые люди могут испытывать недомогание.

Как происходят северные сияния: роль Солнца

Солнце раскалено до шести тысяч градусов на поверхности, а в недрах его температура достигает около 15 миллионов градусов Цельсия. На отдельных участках магнитные поля звезды не дают перемешиваться плазме и там, где она более остывшая, мы видим темные пятна, рассказал «360» астрофизик Владимир Коваль.

Земля постоянно обдувается так называемым солнечным ветром. Солнце излучает не только свет, но и тяжелые космические частицы, которые идут с большой скоростью, но медленнее света. Солнечный ветер сам по себе, как и земной, неоднороден: там находятся частицы разной массы, скорости и энергии. Владимир Коваль

Эти частицы способны вызывать разные эффекты в верхних слоях атмосферы, уточнил астрофизик. Земля защищена магнитным полем, поэтому такие заряженные частицы солнечного ветра отбрасываются к полюсам. Благодаря этому люди и наблюдают полярное сияние, вспышки и прочее.

Диаграмма внутреннего строения Солнца / Викимедиа

«Но когда мощность этих вспышек и скорость этих частиц, их количество увеличиваются, земное магнитное поле неспособно их все затормозить и отбросить к полюсам. Тогда мы можем наблюдать полярное сияние вплоть до Москвы, то есть до более низких широт», — рассказал Коваль.

В 2002 году в СМИ появилось сообщение, что через шесть лет Солнце взорвется, превратившись в сверхновую звезду. Автором этого открытия называли некоего голландского астрофизика доктора Пирса ван дер Меера из Европейского космического агентства. Позже выяснилось, что такого специалиста никогда не существовало. Настоящие ученые заверили общественность, что водородного топлива Солнцу хватит на несколько миллиардов лет. И лишь по истечении этого времени оно начнет сотни миллионов лет разогреваться до более высоких температур. Но сверхновой все равно не станет из-за недостаточной массы.

Космический шторм — это, по существу, прорыв ионосферы Земли космическими частицами высоких энергий, резюмировал астрофизик.

Они уже не отбрасываются к полюсам, а прорываются просто в верхние слои земной иноосферы и вызывают геомагнитные бури — возмущения геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Те влияют на живые организмы, в том числе растения, животных и людей.