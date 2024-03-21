Эксклюзив 21 марта 2024, 16:37 Кармические перестройки. Что коридор затмений — 2024 сулит знакам зодиака Астролог Паньковская раскрыла, что надо делать знакам зодиака в коридор затмений Изображение сгенерировано с помощью нейросети Pixlr / Телеканал «360»

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С 25 марта по 8 апреля многие знаки зодиака почувствуют сильное желание как-то изменить свою жизнь. Такая жажда перемен неслучайна, поскольку в этот период откроется коридор затмений — энергетически мощное время для внешней и внутренней трансформации. Что это за астрологическое явление и как оно повлияет на каждого, узнал «360».

Когда и какие затмения произойдут весной 2024 года

Существует два вида затмений — лунное и солнечное. При первом Земля проходит между Луной и Солнцем, из-за чего планета перекрывает собой солнечный свет и отбрасывает на поверхность спутника видимую тень.

Во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем. В этот момент наш естественный спутник на короткое время полностью или частично закрывает собой Солнце. В полную фазу затмения на дневном небе можно увидеть достаточно яркие звезды и планеты.

Солнечное затмение бывает трех видов: полное, частное и кольцеобразное.

Полное солнечное затмение в 2021 году. На фотографии также видно астрономическое явление, которое называют Бриллиантовое кольцо. Фото: Felipe Trueba / XinHua / Global Look Press Частное (неполное) солнечное затмение в октябре 2023 года. Фото: Fabio Leoni / Keystone Press Agency / Global Look Press Кольцеобразное солнечное затмение в 2019 году. Фото: Teguh Priatna / Xinhua / Global Look Press Полное солнечное затмение в 2021 году. На фотографии также видно астрономическое явление, которое называют Бриллиантовое кольцо. Фото: Felipe Trueba / XinHua / Global Look Press Частное (неполное) солнечное затмение в октябре 2023 года. Фото: Fabio Leoni / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лунное затмение 25 марта 2024 года

Лунное затмение в неполной фазе произойдет в ночь с 24 на 25 марта 2024 года. По данным международного аналитического центра Time and Date, оно начнется в 07:53 по московскому времени, достигнет максимальной фазы в 10:12 и завершится в 12:32.

В России частично посмотреть на полутеневое лунное затмение смогут в Магаданской области, Чукотском автономном округе и на Камчатке. А вот жители Западной Европы, Северо-Восточной Азии, Австралии, Азии, а также Северной и Южной Америки смогут наблюдать за явлением в полной мере.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 года

Полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года, к сожалению, обойдет Россию стороной. Его видимость будет наибольшей в Мексике и США — посмотреть на необычное астрономическое явление можно в режиме онлайн.

Лунные и солнечные затмения так или иначе влияют на каждого человека, особенно когда астрономические явления создают так называемый коридор затмений. Открывает его лунное затмение, а закрывает, соответственно, солнечное.

С 25 марта по 8 апреля многие зодиакальные знаки могут почувствовать желание, ощущение или даже жажду перемен в своей жизни.

Что несет коридор затмений

По словам большинства астрологов, в период коридора затмений происходят своего рода перезагрузка энергий и закладка фундамента для новых жизненных путей. Перемены могут быть не только в положительную сторону, но и в отрицательную, рассказала «360» практикующий более 11 лет астролог и трансформационный коуч Ольга Паньковская.

Коридор затмений — это максимальная точка трансформации и перестройки всего того, что людям дано по судьбе и по карме, уточнила Паньковская.

«Это время часто называют событийным. Насколько это важно — для каждого знака индивидуально. Также явление показывает, в каком направлении человечество в целом держит путь. По затмениям астрологи определяют некий маршрут, как и куда мы будем двигаться дальше», — обратила внимание эксперт.

Затмения будут играть ключевую роль для тех стран, где их видимость максимальна. Для таких территорий, подчеркнула астролог, любые мощные астрономические явления несут судьбоносный характер.

Частное солнечное затмение в Канаде. 2021 год. Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Что коридор затмений — 2024 принесет знакам зодиака

Астролог предупредила: коридор затмений в той или иной степени влияет на всех «обычных людей». Это явление будет происходить в соединении с узлом Кету. Он, в свою очередь, отсекает все, что препятствует духовному роста человека.

Основные сложности «проживания» коридора затмений заключаются в том, что люди слишком чувствительно воспринимают любую информацию, возрастает количество конфликтов. Причем большинство из них возникают на ровном месте.

В этот период кого-то начинает трясти, у кого-то резко изменяются планы. Многим действительно хочется что-то в жизни поменять. Избавляйтесь от прошлого, которое тяготит. Стоит поставить завершающую точку, если что-то реально отживает. Именно в коридоре затмений это будет максимально полезно. Ольга Паньковская астролог

Все события, которые произойдут с 25 марта по 8 апреля, могут проигрываться как в плюс, так и в минус, уточнила собеседница «360». Все зависит от того, как человек проживает этот период.

Многих людей, которые никак не могут отпустить прошлое и всеми способами хватаются за него, ждут неприятные и даже болезненные перемены в жизни. Судьбоносный коридор затмений так или иначе отберет все старое из жизни человека, освобождая место для более успешных начинаний или благоприятных отношений, предупредила астролог.

Те же, кто готов с легкостью отпустить прошлое, мягко и лаконично проживут этот период, с радостью принимая внутренние трансформации и внешние перемены.

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Чем опасен период затмений

Самыми сложными днями в коридоре затмений будут три даты: 25 марта — начало, 1 апреля — экватор явления, 8 апреля — окончание. В эти дни особенно опасно поддаваться эмоциям и решать проблемы «на горячую голову».

Астролог напомнила, что коридор затмений еще называют кармическим, поскольку он затрагивает прошлые жизни человека. Здесь вылезают всякие неприятности: проблемы с финансами, отношениями и здоровьем.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Особенно коридор затмений влияет на романтические, дружеские и партнерские отношения. Так, например, пары, в которых в последнее время было много зависти, конфликтов, мелких ссор и ревности, с большой вероятностью распадутся. Напротив, гармоничные отношения, где скандал — это просто слово, имеют все шансы выйти на новый уровень: совместная жизнь, путешествие или предложение руки и сердца.

Не стоит в период с 25 по 8 апреля резко и необдуманно принимать любые решения, которые в первую очередь касаются взаимоотношений. Если есть даже небольшие сомнения, лучше оставить разрешение неожиданной проблемы или важный ответ на конец коридора затмений — 9 апреля.

Но если неприятная ситуация систематическая и происходит в который раз — лучше наконец покончить с этим здесь и сейчас.

Также в этот период не стоит делать необдуманные покупки, брать большие кредиты, заниматься интенсивными тренировками и начинать новые проекты.

Гороскоп на время коридора затмений по знакам зодиака

Хотя коридор затмений влияет на каждого представителя того или иного зодиакального знака индивидуально, астролог поделилась с «360» общим гороскопом.

Ольга Паньковская рассказала, в каких жизненных областях стоит ожидать перемен каждому знаку зодиака в сильный астрологический период с 25 марта по 8 апреля 2024 года.

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