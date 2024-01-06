Интересное 06 января 2024, 11:09 Светлый и семейный праздник. Как отмечают Рождество Христово Православные верующие отметят 7 января Рождество Христово РИА «Новости»

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Православные верующие 7 января встречают второй по значимости праздник — Рождество Христово. С ним связаны особые традиции, а наши предки верили, что это время наполнено магией. Об истории праздника и рождественских поверьях — в материале «360».

Когда православные отмечают Рождество Христово

Церковь глубоко почитает Рождество Христово. Этот праздник занимает второе место по важности после Пасхи. Перед этим событием православные постятся на протяжении 40 дней.

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Празднику предшествует неделя праотцов, неделя отцов, особая суббота перед Рождеством, предпразднство и рождественский сочельник. После идет попразднство и Святки. Сам же праздник отмечают 7 января.

История праздника

По христианскому вероучению, Иисус появился на свет в городе Вифлееме. Туда пришли его родители — Дева Мария и ее супруг Иосиф, которого сам Господь выбрал для нее. В городе они не смогли найти пристанище, где им было бы место, поэтому остановились у пастухов в пещере с коровами и овцами. Именно там и родился Христос.

Кроме того, в момент его рождения было особое пророчество, которое ознаменовало приход в мир Спасителя: на небе засияла Вифлеемская звезда. Она известила людей о приходе Мессии.

Волхвы заметили этот символ и пришли поздравить Святую Марию с рождением сына. Они поклонились ему как новому царю Иудеи, поднеся особые подарки — золото, ладан и смирну.

Нагорная проповедь, К. Г. Блох / Википедия

Очень скоро о рождении Иисуса Христа узнал и царь Ирод, который тогда властвовал в Иудее. Он понимал, что, согласно пророчеству, младенцу суждено стать новым царем иудейским. Не потерпев соперника, властитель приказал найти ребенка и расправиться с ним.

Когда поиски не принесли результата, разъяренный Ирод велел избавиться от всех детей младше двух лет в Вифлееме и его окрестностях. Но ангел предупредил Иосифа о решении царя. Так семья смогла спрятаться.

В православной и католической церквях празднуют Рождество в разные даты — 7 января и 25 декабря соответственно. Это связано с тем, что внутри конфессий разные системы летоисчисления (юлианский и григорианский календари).

За девять месяцев до этого знаменательного события Богородице явился Архангел Гавриил и принес благую весть о том, что она родит младенца и назовет его Иисусом: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству его не будет конца».

Фреска Джотто в капелле Скровеньи / Википедия

Раньше Рождество праздновали наряду с Крещением Господним, об этом рассказал «360» священник Сергей Сеньчуков. Позже эти два торжественных события разделили на разные даты. Однако такое решение приняли не все: например, армяне до сих пор отмечают праздник по старому принципу.

Христос родился, естественно, по лунному календарю. Мы можем приблизительно высчитать соответственно солнечному, поэтому сделали проще — отсчитали девять месяцев от Благовещения (7 апреля). А с Богоявлением его развели. Сергей Сеньчуков священник

В России Рождество начали отмечать в X веке после крещения Руси. До начала XIX века не принято было устраивать массовые гуляния. Известные сейчас обычаи открывать ярмарки, украшать елки и делать подарки пришли из европейских стран.

Однако с приходом советской власти, которая пыталась упразднить религию, елки и все прочие символы Рождества запретили. В послевоенные годы ели вернулись в дома в виде новогоднего атрибута, никак не связанного с религиозным праздником. Власти поняли, что несправедливо лишать детей праздника и эмоций, связанных с этим символическим деревом. Однако масштабно праздновать Рождество начали лишь в 1991 году.

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Традиции православного Рождества Христова

Священник отметил, что в честь Рождества в православных церквях проходят торжественные службы. Их начинают проводить утром 6 января — в Сочельник, а вечером этого же дня верующие собираются на Всенощное бдение с литией. Ровно в полночь 7 января начинается Рождественская заутреня и ранняя Божественная литургия.

Традиционно в канун праздника рядом со святынями возводят снежные рождественские вертепы. Внутри кукольного театра показывают сцену Рождества. Объемные фигурки отсылают к истории праздника. Традиционными персонажами, конечно же, остаются Дева Мария и младенец Иисус.

Барочный вертепный театр, Германия, 1704 год / Википедия

Кроме того, с этим событием связаны Святки — славянский праздник, который традиционно отмечали 12 дней, начиная с Рождества Христова до Крещения Господня (19 января). Это напоминало о трех евангельских событиях: рождении Христа, поклонении волхвов и крещении Христа на реке Иордан.

Древние славяне традиционно проводили первый день дома или у родных. На второй день женщины с детьми до года ходили в церковь, чтобы причащать их. Считалось, что это день младенцев. Уже с третьего дня отправлялись к родственникам и друзьям, захватывая с собой самые лучшие угощения.

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Предки верили, что Святки обладают особой магией, поэтому проводили обряды, гадали и пытались заглянуть в будущее. Помимо этого, в течение 12 дней нельзя было делать работу по дому: стирать, убирать, чистить двор, рубить дрова. Люди старались не ссориться: верили, что даже мелкая перепалка может привести к серьезной вражде.

Важное место у славян занимали колядки. С наступлением вечера на улицу выходили ряженые, пели песни, водили хороводы и желали всем добра в новом году. Гадать на Святки начинали с вечера 6 января и продолжали до Крещения. Чаще всего гадали на любовь. Девушки считали это время подходящим, чтобы узнать имя суженого.

Самым популярным было гадание с зеркалами. Девицы брали большое зеркало и поменьше. Большое ставили на стол, а второе — напротив. Вокруг обязательно были свечи. Гадающая садилась перед зеркалом и призывала жениха: «Суженый, ряженый, приди ко мне наряженный!». В галерее из зеркал должен был появиться образ будущего жениха.

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Что запрещено делать в Рождество

Предки верили, что в Рождество нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и бытовыми делами: не стоит вязать, шить и наводить порядок. А еще они были убеждены, что если вынести мусор, то вместе с ним из дома уйдет и удача.

Конечно же, все языческие поверья остались далеко в прошлом. Именно поэтому, как и в любой церковный праздник, добросовестный христианин не ссорится в родными и близкими, не сквернословит, не злоупотребляет пищей и напитками и подает милостыню тем, кто в этом нуждается.

Рождество — добрый и семейный праздник, поэтому стоит отметить его в кругу самых дорогих людей за праздничным столом. Считается, что на столе должно быть 12 блюд — по количеству апостолов. Кроме того, в праздник стоит приглашать в гости близких или приходить к ним самим.

Народные рождественские приметы

Приметы на погоду

— Ударит крепкий мороз — к жаркому лету.

— Оттепель на Рождество — к весенним холодам.

— Снег в Сочельник — год будет богат на хорошие вести.

— Вьюга бушует в этот день — весна придет рано.

— Ясный день в Рождество — к хорошему урожаю на полях.

— Распоясалась метель — к богатому урожаю меда.

— Праздник выпал на новолуние — год будет неурожайным.

«К родным на праздник», П. Грузинский / Викимедиа

Приметы на здоровье

— Древние славяне смотрели на кутью и сочиво, чтобы понять, какое самочувствие будет в предстоящем году. Если они были пышные и вкусные, то и здоровье будет отменным, если тонкие или не самого приятного вкуса — это к болезням.

— Считалось, что нельзя заниматься в этот день рукоделием. Те, кто проводил день за этим занятием, по поверьям, болели и накликали беду своим близким. Была поговорка: «Если на Рождество Христово шьют, то в доме слепыш родится».

— Славяне, у которых было собственное хозяйство, давали курице одновременно воду и зерна и смотрели за реакцией. Если пернатая выбирала сначала зерно — это к здоровью и долголетию, а если предпочитала воду — это к хворям.

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Приметы на деньги

— Увидеть в Рождество мышь — к финансовым потерям.

— К тем, кто расставлял в доме несколько мисок с зерном в укромных уголках, в семью приходили достаток и изобилие.

— В этот день принято зажигать свечи, чтобы привлечь богатство.

— На праздничный стол ставили пирог, в который заранее прятали монетку. Того, кто получал кусок с монеткой, ждало финансовое благополучие.

Боярский свадебный пир, К. Е. Маковский / Википедия

Приметы на удачу

— Увидеть в этот день огромную собаку — к удаче.

— Древние славяне ставили отдельное блюдо с праздничного стола для домового. Его было принято прятать за печку. В ответ на это от духа дома ждали покровительства и помощи в делах и начинаниях.

— В Рождество предки приглашали гостей и смотрели, кто первым явится. Если первым приходил темноволосый мужчина, то от года ждали удачи.

Крестьяне за столом / Википедия

Наши предки верили, что, чтобы не навлечь на себя беду, в святой праздник нужно было соблюдать особые правила.

— Не проводить Рождество в одиночестве, иначе год пройдет без поддержки родных и близких.

— Приглашать очень много гостей и накрывать богатый стол. Однако звать следует только тех, кто приносит в дом радость и счастье.

— Домашних животных нужно хорошенько накормить. По поверьям, довольные питомцы приносят удачу в финансовых делах.

Википедия

Что подарить в Рождество близким и друзьям

Персонализированное ювелирное украшение

Ожерелье или браслет с инициалами или важной датой для вашего близкого. Оно может быть сделано из серебра или золота и украшено камнями, соответствующими месяцу рождения получателя.

Умная фоторамка

Цифровая рамка, которая может синхронизироваться с облачными аккаунтами или социальными сетями и показывать новые фотографии по мере их добавления. Отличный способ держать близких в курсе последних событий и напоминать им о том, что любите их.

Freepik

Комплект для вязания или рукоделия

Если ваш близкий любит рукоделие, подарите ему комплект для вязания, вышивки или шитья с всем необходимым для начала нового проекта. В рождественские праздники такой подарок добавит уюта и тепла в дом.

Ароматерапевтический набор

Набор с эфирными маслами, ароматическими свечами и диффузором для создания успокаивающей атмосферы в доме. Это может быть отличный способ расслабиться после напряженного дня. Сейчас легко найти запахи абсолютно на любой вкус.

Freepik

Кастомизированный календарь

Календарь на год с фотографиями семьи, друзей или важных моментов жизни. Это может быть настенный или настольный календарь, созданный под вашим личным руководством. Такой подарок покажет, как сильно вы цените человека.

Индивидуальный курс саморазвития

Подарочный сертификат на курсы или вебинары по интересующей близкого теме. Это может быть фотография, программирование, искусство, иностранные языки и многое другое. Это подарок, который поможет расширить горизонты и приобрести новые навыки, а также будет оптимальным, если идей совсем нет.