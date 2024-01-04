Интересное 04 января 2024, 17:36 Рождественские гадания. Как проводить ритуалы, чтобы получить правильный результат Эзотерик Абравитова: при подготовке к гаданиям нужен серьезный настрой РИА «Новости»

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Рождество и Святки — идеальное время для того, чтобы заглянуть в будущее. Со времен древней Руси до наших дней дошло множество гаданий, которые помогают не только найти ответы на сокровенные вопросы, но и даже узнать имя суженого. Чтобы ритуал принес верный результат, необходимо правильно к нему подготовиться.

Самым подходящем временем для гадания на Руси считали период между Рождеством и Крещением — Святки с 7 по 19 января. Поговаривали, что именно в эту неделю стиралась граница между миром живых и мертвых и духи начинали бродить по земле.

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Эзотерик Марианна Абравитова в беседе с «360» уточнила, что небеса открываются в конце декабря, а гадать можно весь месяц.

«В это время открываются небеса, и на нас благостно смотрят все святые, которые дают нам эту информацию. Это некий энергетический и эзотерический портал. Лучшим временем для гадания считаются Рождество, Святки, Крещение. [В этот период] энергетические и информационные потоки самые активные. Действительно можно узнавать какую-то конкретику», — пояснила она.

РИА «Новости»

И хоть православная церковь не одобряет подобные ритуалы, любители мистики и желающие заглянуть в будущее каждый год проводят таинственные обряды с помощью зеркал, свечей, воды, игральных карт и других атрибутов.

Как подготовиться к рождественским гаданиям

Абравитова заметила, что в первую очередь необходимо поверить в то, что это время действительно является мистическим и помогает заглянуть в будущее. Только если к обряду отнестись серьезно, он будет точным и правдивым.

«Если ты через „хи-хи“ к этому подходишь, то никакой информации не получишь. Если даже и получишь, то мутную, непонятную, и с тобой серьезно никто разговаривать сверху не будет. Поэтому самая главная подготовка — это серьезный настрой», — сказала Абравитова.

Просить духов просто рассказать о будущем — не самая лучшая идея, предупредила эзотерик. По ее мнению, важно ставить конкретные вопросы и спрашивать только о том, на что хочется услышать ответ.

РИА «Новости»

Перед началом ритуала нужно умыться, распустить прическу и снять украшения, выяснил сайт kp.ru. Лучше выбирать удобную одежду без узлов.

Необходимо заранее подготовить предметы, подходящие для гаданий. Например, в зеркале, игле, кольце, гребне и свечах есть магическая сила. Поэтому для таинственного процесса стоит брать именно их.

Часто люди собираются группами, чтобы погадать в ночное время, но рекомендуется делать это в одиночку. Есть мнение, что так загаданное лучше сбывается.

Немаловажным условием для точного и успешного гадания являются сосредоточенность и спокойствие. Во время ритуала нужно думать о результате, а не отвлекаться на посторонние занятия.

Мы должны с вами понимать, что на самом деле никакие не святые нам ее (информацию — прим. ред.) направляют в этот портал, а есть реальный информационный канал, <…> в котором заложена вся информация обо всем. Это тот же самый интернет. Только более мощный, глубокий и масштабный. Марианна Абравитова эзотерик

Запрещенных тем для гадания нет, заверила собеседница «360». Поэтому спрашивать можно о чем угодно, а не только о суженых и богатстве, и поднимать любые темы.

Топ-5 рождественских гаданий

По воску

Чтобы узнать, какие события произойдут в новом году, нужно растопить в ложке воск и вливать его в емкость с холодной водой. Фигуры, которые будут появляться, и станут символами того, что ждет человека в ближайшем будущем. Например, фигурка в виде цветка — к свадьбе, а зверь — к недругу.

РИА «Новости»

По зеркалам

Самый популярный ритуал на суженого — гадание на зеркалах. Его нужно проводить ночью в нежилом помещении — например, в бане. Одеться необходимо в ночную сорочку, сняв перед этим с себя все украшения.

Два чистых зеркала ставят друг перед другом, чтобы образовался «коридор», и зажигают свечу. Далее следует произнести: «Суженый мой, ряженый, приходи ко мне ужинать». После этого в «коридоре» должен появиться мужской силуэт. Если это случилось, нужно сказать: «Чур меня» и трижды перекреститься.

На рисе

Нужно взять из банки с рисом небольшую горстку крупы, громко задав вопрос. После чего необходимо пересчитать количество зерен: если удалось вытащить четное — ответ положительный, нечетное — отрицательный.

На расческе

Считается, что в ночь на Рождество снятся вещие сны, поэтому есть все шансы увидеть в них будущего мужа. Для этого перед праздником следует расчесать локоны, приговаривая: «Суженый-ряженый, приходи ко мне наряженный».

Не снимая с расчески волос, необходимо положить ее под подушку. Ночью во сне должен явиться суженый и расчесать вам волосы.

РИА «Новости»

На кольце

Для этого ритуала понадобятся кольцо, волос с собственной головы и стакан с водой. Волос нужно продеть через кольцо и опустить в воду на несколько секунд, а после поднять до уровня бортиков стакана.

После, удерживая кольцо на волоске, необходимо снова опустить его в воду и задать любой вопрос. Если кольцо качается из стороны в сторону — ответ «нет», а если двигается по кругу — «да». Если кольцо неподвижно, значит, вопрос надо задать позже.