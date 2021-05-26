Астролог Глоба рассказал, как лунные затмения влияют на психику человека

Российский астролог Павел Глоба рассказал, как лунные затмения влияют на психику и самочувствие человека, написал сайт NEWS.ru.

Он объяснил, что затмение связывают с теми или иными изменениями в поведении людей из-за статистики. В это время повышается уровень аварий, конфликтов и катастроф.

«Повышается уровень эмоциональной безответственности, и люди могут творить всевозможные маргинальные поступки. Пример: накануне прошлого лунного затмения случилась история с актером Михаилом Ефремовым. Это тоже было связано с затмением, это тяжелая зона», — пояснил Глоба.

Как считает специалист, артист мог бы избежать аварии, если бы ехал по тому же месту на несколько дней раньше или позже. Астролог посоветовал во время затмений не пить алкоголь и не поддаваться эмоциональному влиянию, а также стараться вести себя сдержанно.

В ночь на 26 мая Луна максимально приблизилась к Земле в 2021 году. Явление, которое было зафиксировано в 04:52, называется суперлунием. Суперлуние, по словам специалистов, наблюдается ежегодно, однако близкие совпадения перигея и полнолуния бывают редко.