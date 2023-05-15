Интересное 15 мая 2023, 19:35 Феномен Абдурозика. Как певец из Таджикистана покоряет мир Кто такой Абдурозик: биография, возраст, фото и другие интересные факты Telegram

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Несколько лет назад в Сети стал набирать популярность Абдурозик — певец и блогер из Таджикистана. Хотя осенью 2023 года ему исполнится 20 лет, рост молодого человека составляет всего 102 сантиметра. Однако популярным он стал не из-за необычной внешности, а благодаря своим вокальным данным.

Как Мухаммадрозики стал Абдурозиком

Откуда родом Абдурозик

Мухаммадрозики Саврикул родился 23 сентября 2003 года в таджикском горном селе Гиждарва в бедной мусульманской семье. Отец трудился садовником, мать помогала ему и воспитывала детей.

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Родители очень старались, но когда четырехлетний сын заболел рахитом, лечить его было не на что. Этим ребенком был Мухаммадрозики.

Когда стало известно, что у мальчика развился дефицит гормона роста, родители сменили ему имя на Абдурозик. Однако чуда не случилось: сын так и остался не выше пятилетнего ребенка.

Абдурозик Саврикул / Соцсети

Где учился Абдурозик

Поначалу Абдурозик учился дома и только после 12 лет начал ходить в школу. При этом он не чурался бытовых обязанностей и помогал отцу, собирал небольшие сундуки и другие деревянные вещицы на продажу.

Абдурозик с детства любил петь, у него отличный музыкальный слух и хороший голос. Однажды, будучи школьником, будущая звезда Сети спел на рынке, местные сняли его выступление на видео. Вскоре ролик с необычным певцом набрал популярность в интернете.

Путь Абдурозика к успеху

Когда Абдурозик стал популярным

Талант заметил знаменитый таджикский продюсер и менеджер Бехруз Набиев, также известный как Барон. Он познакомился с Абдурозиком, подружился и убедил его отца не мешать сыну делать певческую карьеру.

Когда Абдурозик в 2020 году окончил школу, именно Барон помог молодому исполнителю переехать в Душанбе и поступить на факультет эстрадного пения Института искусств Таджикистана.

Студенческий билет Абдурозика Саврикула / Соцсети

Однажды друзья записали на студии Барона совместную песню и выложили ее в интернет, вызвав ажиотаж. Тогда стало окончательно понятно, что из Абдурозика выйдет настоящая звезда.

Абдурозик поселился в Дубае

Барон и Абдурозик обосновались в Дубае. Певец завел соцсети, выкладывал небольшие видеоролики о своей жизни: быт, прогулки, друзья, планы. Периодически радовал поклонников новыми песнями.

Как-то Абдурозик опубликовал ролик, в котором исполнил песню на хинди Enna Sona из болливудского фильма Фильм «Окей, Джану». В первые два часа видео набрало более 60 тысяч просмотров. Даже сын автора композиции отметил творчество таджикского певца.

Абдурозик в Индии / Соцсети

Успех Абдурозика в Индии

В 2022 году Абдурозику предложили эпизодическую роль в фильме Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, который до сих пор остается третьим по величине кассовым фильмом на хинди. Помимо этого, певца пригласили участвовать в индийском шоу Bigg Boss.

Абдурозик исполнил песню Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga на 22-й церемонии вручения наград IIFA в Абу-Даби. Свое выступление он посвятил звезде индийского кино Салману Хану, с которым подружился на съемках.

Абдурозик захотел на ринг

Бой Абдурозик — Хасбик

Необычного певца из Таджикистана часто сравнивают с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. Из-за генетического сбоя он тоже страдает карликовостью и популярен у пользователей Сети, хотя не блещет талантами, кроме дружбы со знаменитостями.

Некоторым поклонникам показалась интересной идея устроить поединок между Хасбиком и Абдурозиком. Бой взялся организовать блогер-бодибилдер Асхаб Тамаев. Он предложил участникам гонорар в пять-семь миллионов рублей.

Абдурозик во время подготовки к поединку / Соцсети

Поединок отменили

Дагестанец первым вызвал Абдурозика на бой, тот не раздумывая согласился. Молодые люди начали активно тренироваться, не забывая оскорблять друг друга. Продюсеры как могли подогревали страсти.

Но поединок не состоялся. Организатор боя заявил, что Хасбик потребовал ощутимо повысить гонорар, поэтому соглашение расторгли. Также ходили слухи, что неизвестный человек заплатил участникам по миллиону рублей, только чтобы они не выходили на ринг.

Хасбик и Абдурозик / Соцсети

Абдурозик сегодня

Золотая кнопка YouTube

Абдурозик продолжает вести активную жизнь, за которой следят миллионы подписчиков в соцсетях. В марте 2023-го певец получил Золотую кнопку YouTube, которая лишний раз подтвердила его популярность.

Абдурозик в США

Недавно таджикский певец отправился покорять Соединенные Штаты Америки. В соцсетях Абдурозик рассказывал фанатам, как получил долгожданную визу и выкладывал видео прогулок по улицам.

Абдурозик не считает себя инвалидом

Певец продолжает путешествовать по странам Европы и Востока. Однако он не забывает совершенствоваться в игре на фортепиано и учит языки, в том числе русский. Часть дохода Абдурозик отправляет родителям, строит ресторан и собственный дом.

Артист не раз подчеркивал, что не считает себя инвалидом: он взрослый и самостоятельный мужчина, который умеет зарабатывать деньги. Последнее качество позволило ему пройти обследование у лучших врачей. Те заверили, что смогут помочь Абдурозику и он дорастет до полуметра.