Дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич: подробности, приговор | 360°

Интересное 07 сентября 2022, 15:44 (обновлено: 07 сентября 2022, 17:05) Поделиться Telegram

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Viber Скандальное аудио, защита сообщества и приговор. Главное о деле калининградских врачей Калининградских врачей приговорили к 9 годам тюрьмы за смерть недоношенного младенца Источник фото: РИА «Новости»

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Калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу об убийстве недоношенного младенца. В декабре 2020 года по этому же делу присяжные их оправдали, но новый суд вынес обвинительный вердикт. «360» собрал все подробности дела калининградских врачей.

Дело калининградских врачей

В ноябре 2018 года в калининградском роддоме № 4 родился недоношенный младенец, умерший вскоре после. В его гибели обвинили исполняющую обязанности главврача роддома Елену Белую и реаниматорога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич.

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По версии следствия, узнав о том, что в роддоме находится недоношенный ребенок в тяжелом состоянии, Белая предположила, что спасти его не удастся, а потому предложила убить его, чтобы сэкономить на лечении и не портить показатели больницы, а Сушкевич по ее указанию якобы ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния. В историю родов, по данным следователей, записали, что ребенок умер еще в утробе матери. Елену Белую обвинили в организации убийства малолетнего, а Элину Сушкевич — в убийстве.

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В апреле 2020 года Калининградский областной суд оправдал Белую и Сушкевич, так как присяжные сошлись во мнении, что факт введения магнезии младенцу Элиной Сушкевич не был доказан. Однако в декабре того же года решение отменили и отправили дело на пересмотр. Второй суд признал врачей виновными и приговорил к девяти и 9,5 года колонии.

В ходе расследования в Сети появилась аудиозапись, где якобы Елена Белая отчитывает своих подчиненных за оказание помощи «тяжелому» младенцу и говорит, что таким образом коллеги подставляют коллектив и в частности главного внештатного акушера-гинеколога, после чего требует переписать карту младенца и внести в нее антенатальную гибель — смерть плода во время беременности.

Елена Белая Источник фото: РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

Стенограмму, использовавшуюся на суде, опубликовало калининградское издание «Клопс». Также Белая на записи говорит о том, что дежурная смена не вызвала бригаду из регионального перинатального центра (РПЦ), хотя протокол требует этого в подобных сложных случаях.

«Зачем вы женщине сказали, что он живой, когда он у вас был вообще никакой? Почему вы не доложили заведующей? <…> Одно и то же у вас получается каждый раз — умерший на третьи сутки! Каждый раз у вас одно и то же — с ателектазами (коллапс легкого — прим. ред.), энцефалопатиями и со всем остальным! Не ставите в известность, не вызываете», — говорила Белая на записи.

Показания против Белой и Сушкевич дала дежурный неонатолог роддома № 4 Екатерина Кисель. Она заявила, что оказала ребенку первую помощь и его состояние, хоть и оставалось тяжелым, стабилизировалось. Именно Кисель высказала предположение о том, что и. о. главврача дала указание переписать карту пациента, чтобы не портить статистику смертности. Других доказательств этой версии так и не предоставили.

В защиту калининградских врачей

Дело калининградских врачей быстро получило общественный резонанс. Медицинское сообщество практически единогласно вступилось за коллег и настаивало на их невиновности. Врачи со всей России стали присоединяться к акции #ЯЭлинаСушкевич в соцсетях, а петиция в защиту неонатолога собрала более 270 тысяч подписей.

Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения и региональная врачебная палата написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с призывом обратить внимание на дело Белой и Сушкевич. Пациентки Сушкевич также создали специальный сайт «Мой врач Элина», где выкладывали сотни историй о том, как неонатолог лечила и спасала их детей.

Источник фото: Twitter / DensemaM

В правительстве Калининградской области сообщали, что ребенок родился на 23-24-й неделе и весил всего 700 граммов — это считается критически низким показателем. К тому же роженица поступила в больницу недообследованной, а две предыдущие беременности у нее уже заканчивались выкидышами.

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявлял, что у врачей не было мотива для убийства младенца. Однако следствие настаивало на том, что так Белая хотела обеспечить себе назначение на должность главврача роддома. Тем не менее министр убежден, что смерть ребенка не повлияла бы на статистику больницы.

За Элину Сушкевич перед президентом и обществом вступался один из самых известных в России детских докторов, президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль.

«Отпустите врача из-под стражи, я готов сидеть за нее», — говорил он.

Источник фото: страница Элины Сушкевич во «ВКонтакте»

После вынесения обвинительного приговора и объявления сроков Леонид Рошаль потребовал пересмотреть дело калининградских врачей, а вердикт назвал нелегитимным. НМП также потребовала распустить коллегию присяжных Мособлсуда и провести экспертизы с участием профессиональных врачебных сообществ, написало издание «Медвестник».

«Председательствующий [судья] откровенно доказывал присяжным состоятельность обвинения и убеждал их не верить подсудимым и их адвокатам. Он перепутал роль прокурора, которую занимал когда-то, с ролью председательствующего судьи. Все возражения защитников отклонялись», — подчеркнул президент НМП.

Еще в 2021 году Леонид Рошаль заявлял, что в деле калининградских врачей «явно прослеживается заказной характер».

«Он определяется тем, как грубо не удовлетворялись ходатайства защиты, в том, что ни один представленный стороной защиты специалист не был допущен к выступлению в суде», — приводило его слова издание Lenta.ru.

Последнее слово

Елене Белой и Элине Сушкевич вынесли обвинительный приговор 6 сентября 2022 года. Исполнявшая обязанности главврача получила девять лет колонии общего режима, а врач-неонатолог — 9,5 года. Обеим на три года после выхода из мест заключения запретили заниматься врачебной деятельностью.

Елена Белая в последнем слове подчеркнула, что в ходе следствия на нее и присяжных оказывали давление, а свою вину она отрицает. Аудиозаписи из зала суда в своем Telegram-канале опубликовало издание «Клопс».

«Никакого убийства не было. Никаких указаний я не давала», — заявила врач.

Белая рассказывала о том, что роженицу привезли в медицинское учреждение далеко не сразу — с момента, когда отошли воды, прошло 54,5 часа — огромный срок.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков

Элина Сушкевич в последнем слове заявила, что не вводила новорожденному магнезию, а сделала все, что от нее зависело, чтобы спасти жизнь младенца, но было слишком поздно.

«Какое бы решение ни принял суд — я не убивала ребенка Ахмедовой (потерпевшая по делу — прим. ред.) и магнезию ему не вводила. <…> Мне не стыдно смотреть в глаза родителям моих пациентов. <…> Мне не стыдно, потому что каждому ребенку была оказана помощь, для каждого было сделано возможное и невозможное», — сказала она.

Неонатолог добавила, что ее вина не доказана и это отметил даже государственный обвинитель.

«А значит, единственными доказательствами обвинения остаются слова Косаревой, достоверность которых никем и ничем не проверялась. В суде эти слова никто не подтверждал», — уверена Сушкевич.

Защита Елены Белой и Элины Сушкевич собирается обжаловать приговор.

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