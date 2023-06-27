Интересное 27 июня 2023, 22:31 Четверо землян отправятся на искусственный Марс. Настоящая «красная планета» близко, или это утопия? Глава института космической политики Моисеев: полет США на Марс — пока что пустые слова Freepik

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Американская космонавтика серьезно настроена на посещение Марса. Речь идет не о марсоходах или других роботах-исследователях. NASA подготавливает людей для полета на «красную планету». Сотрудники научного центра создали симулятор, в котором будут целый год жить четверо добровольцев. Насколько реален полет на Марс в ближайшее время и как NASA реализует свои инициативы — в материале «360».

Симулятор Марса в США

В космическом центре NASA, расположенном в Техасе, начался эксперимент для четырех американцев, сообщил телеканал Fox News. Главная цель — проследить за состоянием и здоровьем человека в условиях окружающей среды на Марсе.

Сотрудники космической организации сконструировали небольшой трейлер в жарком и сухом штате США. Постройка включает в себя несколько комнат со всем необходимым для жизни: спальная зона, кухня, уборные и небольшое место с искусственным огородом для выращивания овощей. Общая площадь всей конструкции — примерно 153 квадратных метра.

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Макет поверхности Марса

По словам представителей NASA, им удалось симулировать весь спектр оборудования, которым в дальнейшем снабдят космический аппарат и отправят на Марс.

Помимо искусственной жизни якобы внутри корабля, команда проектировщиков постаралась воссоздать естественную среду планеты: визуал — фотообои с гористой местностью и песок под ногами, климат — установка кондиционеров и другого специального оборудования для моделирования окружающей атмосферы.

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Климат на Марсе суровый. Даже абсолютный минимум температуры в Якутии зимой не сравнится с привычным ночным показателем на «красной планете».

Средняя температура на Марсе, по данным NASA, — -60 градусов. Зимой ближе к полюсам может доходить до -125. Летним днем у экватора воздух нагревается до +20 градусов, однако в ночное время может похолодать до -73.

Кондиционеры на «искусственной улице» будут работать согласно привычному климату на Марсе. Поэтому сотрудники смогут точно выявить поведение организма человека при таком критическом перепаде температуры.

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Упущенный главный момент

Хоть сотрудники и собрали достоверный макет внутри корабля со всем техническим оборудованием внутри, у них не получилось воссоздать еще один немаловажный фактор пребывания на Марсе.

Директор отдела наблюдения за здоровьем человека в космическом пространстве Грейс Дуглас отметила, что команде удалось создать практически идентичную симуляцию погодных условий планеты внутри помещения.

«Климат и атмосфера в точности повторяют четвертую планету солнечной системы. Единственная вещь, которую мы не сможем повторить здесь, находясь на Земле, — это гравитация Марса», — сообщила она телеканалу.

Гравитация на Марсе значительно ниже, чем на Земле — на 62%. Это означает, что марсианская гравитация составляет лишь 38% от земной. Человек массой 100 килограммов на «красной планете» весил бы всего 38.

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Добровольцы на миссию

Когда космическая организация только объявила о наборе кандидатов на миссию в 2022 году, офис NASA заполнили тысячами заявок. Сотрудники отметили, что для участия не требуется наличие должности сотрудника в космической организации.

Требования, выдвинутые NASA, заявляли, что человек должен не курить и иметь диплом магистра в точных науках. Это главные пункты, которые рассматривали при выборе добровольцев.

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После длительного и тщательного отбора сотрудники научной группы наконец сформировали «экипаж» из четырех человек: двух женщины и двух мужчин.

Командир команды Келли Хастон — ученый-исследователь с опытом работы над проектами, основанными на стволовых клетках, бортинженер Росс Броквелл — инженер-конструктор и администратора общественных работ, медработник Натан Джонс и научный работник Анки Селариу.

Для чего NASA спроектировала симулятор Марса?

Эксперимент начался в воскресенье, 25 июня. Теперь четырем членам экипажа предстоит прожить в симуляторе Марса 378 дней.

Они будут выполнять все те же задачи, которые NASA планирует делать непосредственно на самой планете: выращивать растения, собирать почву для экспертизы и, главное, следить за своим здоровьем при незнакомой атмосфере и климатическом давлении Марса.

Поскольку члены экипажа живут в пределах симулятора, ученые из организации будут измерять их производительность, состояние сознания и общие показатели здоровья в течение года. Собранные данные помогут понять, через что придется пройти настоящему экипажу исследователей.

Также все показатели и значения ученые будут передавать космическим инженерам-проектировщикам. С помощью полученной информации сотрудники смогут дорабатывать и совершенствовать проект космического аппарата для полета на Марс в 2030 году.

Стоимость полета на Марс

Руководитель института космической политики Иван Моисеев в разговоре с «360» поделился сомнениями на счет сроков полета на «красную планету». По его словам, это очень дорогостоящая и сложная задача. По минимальным оценкам такая «поездка» может стоить порядка 500 миллиардов долларов, подчеркнул эксперт.

Российским космическим организациям выделяют один миллиард в год на всю космонавтику. Поэтому Моисеев предположил, что новости о действительном полете на Марс — это просто разговоры и планы о том, что можно было бы сделать.

РИА «Новости»

«Не только США, но и другие страны участвуют в исследовании Марса. Их проекты заключаются исключительно в исследовании почвы планеты и не более. Полет человека на Марс — это дежурное заявление разных космических агентств без конкретики и без выделения финансовых средств», — пояснил эксперт.

Совместно с европейскими партнерами «Роскосмос» работал над проектом «ЭкзоМарс» для исследования планеты. Сотрудничество прервали с европейской стороны в 2022 году, и вскоре все разработки прекратили.

Когда человек сойдет с корабля на Марс?

Руководитель института космической политики заявил, что полет и высадка на Марс зависят от Соединенных Штатов. По его словам, американцы единственные, кто может воплотить такой план в реальность как с финансовой точки зрения, так и с технической.

«Несмотря на это, американцы уже десятилетиями декларируют о том, что Марс — их цель. Практических работ с явными результатами нет. И к 2030 году вряд ли мы увидим запланированный полет», — подчеркнул собеседник «360».

РИА «Новости»

По предположениям Моисеева, полет на Марс в лучшем случае может случиться ближе к 2050 году. Сейчас основной финансовый поток в американской космонавтике направлен на лунную программу и создание станции на спутнике. Лишних средств, чтобы «заложить фундамент» в марсианской программе, практически нет.

«Слова NASA о том, что космонавты летают на Луну в целях подготовки к Марсу — это пустые никчемные заявления. Земной спутник и „красная планета“ — это разные вещи, и такие полеты мало чем помогают», — указал эксперт.

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Говорить о точных сроках высадки на Марс сложно. Если к 2040 году на земном спутнике начнет функционировать лунная база, это станет толчком к подготовке полета на далекую и манящую планету.

Подготовка в лучшем случае займет около 10 лет. Получается, что примерные сроки, когда человек сможет попасть на Марс, — это 2050 год, подытожил Моисеев.