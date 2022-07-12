«Пусть сделают хоть что-то полезное в жизни». Рогозин посоветовал главе ESA лично отправиться в космос

Европейское космическое агентство заявило о прекращении сотрудничества с Россией по программе «ЭкзоМарс». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что этим решением ESA перечеркнуло труд тысяч ученых и инженеров как в РФ, так и в Европе. Он также отметил, что космонавты «Роскосмоса» не будут использовать европейский манипулятор ERA, который установлен на российском модуле «Наука».

Рогозин в своем Telegram-канале заметил, что о совместную работу с европейцами или американцами в настоящее время обсуждать непросто.

Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни

«О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами, если их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием?» — задался вопросом глава Роскосмоса.

Необдуманный шаг руководителя ESA Йозефа Ашбахера он назвал саботажем совместной марсианской миссии.

«А подумал ли этот глава Европейского космического агентства, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же как он безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?» — спросил Рогозин.

Он пообещал, что в Роскосмосе предпримут все усилия для возвращения из Италии десантного марсианского модуля.