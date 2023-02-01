Экология 01 февраля 2023, 21:57 Топка дров и никакой экологии. Загрязнение воздуха в Лондоне бьет рекорды Качество воздуха в Лондоне упало до шестилетнего минимума РИА «Новости»

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В Лондоне загрязнение воздуха начало бить рекорды. Специалисты связали это с тем, что британцы все чаще отапливают дома дровами. Так они пытаются экономить на резко подорожавшей энергии. Благотворительные организации готовятся помогать большему количеству людей, чем планировали. Низкие температуры в домах уже «убили» минимум одного человека.

Грязный Лондон

Жителей Лондона предупредили о сильнейшем загрязнении воздуха, сообщило Air Quality News. Его уровень достиг самых высоких показателей за шесть лет. В результате в столице Великобритании выросло количество обращений за медицинской помощью.

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Анализ химического состава выбросов показал, что это связано с сжиганием древесины в домашних условиях, то есть с отоплением дровами. Еще в прошлом году Air Quality News отмечало значительный рост онлайн-поиска дровяных печей и продаж бревен. Так британцы решили сэкономить на электроэнергии, счета за которую значительно выросли.

«Новости о том, что уровень загрязнения воздуха в Лондоне достиг самого высокого уровня более чем за пять лет, рисуют суровую картину неэффективной политики, направленной на предотвращение такого загрязнения», — ответили в Air Quality News.

В прошлом году издание сообщило, что жителей Лондона не штрафовали за использование дровяных печей. Хотя большую часть города уже тогда объявили ​​​​зоной, где необходимо контролировать задымление.

РИА «Новости»

Цены на электроэнергию в Великобритании

Около 12 миллионов домохозяйств, или порядка 40% потребителей, в настоящее время тратят более 10% своего дохода на счета за электроэнергию, уточнила газета The Daily Mail. Исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек отметила, что сегодня многие домохозяйства оказались в уязвимом положении.

«Счета по-прежнему в два раза выше, чем 18 месяцев назад. <…> Думаю, что это все еще очень большая проблема», — пояснила она.

В 2022 резко выросло количество людей, у которых возникли проблемы с оплатой энергии. Это нарушило планы благотворительных организаций относительно количества домохозяйств, которым понадобиться помощь на фоне роста стоимости жизни. Европейский социально-экономический комитет (EESC) уже выступил с предложением к властям Евросоюза (ЕС) помогать небогатым гражданам оплачивать счета за энергию.

«Меры ЕС в ответ на кризис цен на энергоносители должны быть направлены ​​на защиту всех домохозяйств и предприятий, сталкивающихся с серьезными проблемами при оплате счетов за энергию», — подчеркнули в релизе комитета.

EESC настаивает на том, чтобы с оплатой энергии помогали не только живущим за чертой бедности, но и тем, кто принадлежит к нижнему среднему классу. Ведь многие его представители также испытывают финансовые трудности.

РИА «Новости»

Смерть из-за низкой температуры в доме

Дело дошло до того, что люди начали попросту умирать из-за низкой температуры в домах. В начале января скончалась 87-летняя британка Барбара Болтон. Она была не в состоянии платить за отопление и перед смертью жаловалась на свое сложное положение, написала газета The Daily Mail.

Пенсионерку госпитализировали 11 декабря с переохлаждением и инфекцией грудной клетки. В материале издания подчеркнули, что гипотермию вызвало длительное воздействие очень низких температур. Состояние пожилой пациентки требовало немедленного медицинского вмешательства.