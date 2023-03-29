Экология 29 марта 2023, 21:57 Неоправданные смерти. Экологи потребовали проверить «Москвариум» после гибели двух афалин Депутат Даллакян заявил, что океанариумы можно строить только на побережье Викимедиа

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«Московариум» потерял двух афалин. Экологи уверены, что они не вынесли жизни в замкнутом пространстве. Единственный возможный вид океанариумов и дельфинариев — на побережье, где животные могли бы оставаться в привычной для них среде. А еще лучше — сделать доступными путешествия туда, где на них можно полюбоваться в дикой природе.

Гибель дельфинов

Эколог Софья Беляева заявила в соцсетях, что в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» погибли две тихоокеанские афалины Юки и Марта. Причиной смерти животных могли стать условия их содержания.

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Афалины не способны долго жить в ограниченном пространстве, подчеркнула эколог. Им требуется свежий воздух и не менее 10 километров свободного пространства. Неволя угнетает психоэмоциональное и физическое состояние животных, что приводит к болезням.

Беляева заметила, что за восемь лет работы столичного океанариума там умерли не менее 16 особей — афалины, дельфины, моржи, нерпы и белухи. После смерти касатки Нарнии в январе этого года более 50 тысяч россиян подписали петицию о запрете содержания морских млекопитающих в «Москвариуме».

Фрагмент шоу в «Москвариуме» / Telegram

История Нарнии

Нарнию поймали в августе 2012 года в Сахалинском заливе. Поначалу она жила в бассейне, где ее пытались приручить и выучить исполнять трюки. Через два года ее и другую касатку, Норда, перевезли в Москву — готовился к открытию «Москвариум», писала газета Metro.

Касаток держали в больших контейнерах с водой, и посетители ВДНХ слышали крики запертых животных. Однако полиция не увидела нарушений закона. Зоозащитникам пояснили, что млекопитающих уже приручили и на воле они погибнут.

Нарния прожила в «Москвариуме» более семи лет. Она умела делать разные трюки и была любимицей публики. Ее смерть стала неожиданностью: в дикой природе самки косаток могут жить до 80 лет. Погибшему животному исполнилось лишь 17.

Океанариум заявил, что в гибели Нарнии никто не виноват: она умерла от острого заворота кишечника. На официальном сайте уточнили, что «данная патология описана как у диких косаток и дельфинов, так и у животных, живущих в искусственных условиях».

Научный руководитель Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Денисенко заявила, что подобная болезнь у косаток может случиться в том числе и из-за сильного стресса, опухоли или инфекционно-воспалительного заболевания кишечника.

Шоу в «Москвариуме», 2015 год / Викимедиа

Бетонные стены убивают

Общественный инспектор в области обращения с животными от Росприроднадзора Софья Беляева в разговоре с «360» пояснила, что давно и пристально следит за деятельностью «Москвариума». О гибели афалин она узнала через собственные источники.

«Животных использовали в дельфинотерапии. Приходит человек, у которого на коже своя микрофлора, он выдыхает свою микрофлору, приносит на ногах что-то. В итоге животные периодически чем-то болеют, им дают всякие антибиотики, витамины, чтобы поддерживать», — пояснила эколог.

Она добавила, что вода океанариумов в любом случае хлорированная. Организм морских жителей не выдерживает таких нагрузок, и у них случаются даже онкологические заболевания. Как бы всем ни хотелось, животные не будут жить в «Москвариуме».

Там нет солнечного света, пространства, как в океане, в море, нет динамики воды. Психическое, физическое состояние животных будет все время угнетено: у них нет тренировки мышц никакой, радости нет. Вы видели — там просто бетонные стены. Софья Беляева общественный инспектор в области обращения с животными

Беляева рассказала, что направила запросы о гибели афалин в Россельхознадзор и прокуратуру, а также записалась на ознакомление с делом в Генпрокуратуру и в прокуратуру Москвы. Возможно, так получится выяснить причину гибели морских животных.

Беляева отметила, что еще на этапе постройки «Москвариума» экологи объясняли его вред. Вместо того, чтобы тащить морских обитателей вглубь материка, грамотнее было бы создать возможность посмотреть на них в естественной среде обитания.

Может, надо все-таки развивать экотуризм? Лучше приезжать к белухам на Соловки или на Шантарские острова к касаткам, в Черном море смотреть на дельфинов, а не загонять животных в бетонные коробки. Софья Беляева

Эколог подчеркнула: как бы ни старался человек, он не сможет создать рукотворный океан. Поэтому касатки, дельфины, афалины и другие морские животные обречены в неволе. По словам Беляевой, массовая гибель животных началась в столичном океанариуме в 2022 году и продолжается до сих пор.

Белуха Прохор из «Москвариума» / Telegram

Океанариум на побережье

Челябинский депутат, президент фонда зоозащиты «Спаси меня» и член центрального штаба ОНФ Карен Даллакян пояснил, что дельфинарии и океанариумы должны непременно располагаться на побережье, где можно использовать условия естественной среды обитания для морских животных.

В любом случае попытки московского океанариума обеспечить то качество воды, в котором нуждаются морские млекопитающие, бесполезны. Поэтому и случаются все эти неоправданные смерти животных. Карен Даллакян президент фонда зоозащиты «Спаси меня», депутат

Даллакян отметил, что сообщество зоозащитников не зря возмущается и указывает на недостатки содержания в закрытых пространствах мегаполисов. На побережье у животных будет доступ к привычной воде, доступ к солнцу и воздуху. Искусственно это создать невозможно.

«Москвариум» промолчал

«Москвариум» никак не прокомментировал сообщение о гибели животных и не ответил на запрос «360».

Сейчас на сайте океанариума висит объявление, что центр плавания с дельфинами закрыт на плановую реновацию технического оборудования.