Экология 02 апреля 2024, 19:29 Жара, дожди и лесные пожары. Каким будет лето 2024 года? Эколог Рыбальченко: глобальное потепление не имеет отношения к науке Фото: Bodo Schackow / Global Look Press

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Россиянам обещают небывало жаркое лето. Это может повлечь за собой катаклизмы вроде ураганов и лесных пожаров, а центр России зальет дождями. Единственное, в чем твердо уверены настоящие ученые — глобальное потепление тут ни при чем.

Россию ждет жаркое лето

Лето-2024 может стать самым жарким за всю историю наблюдений в России. Синоптики ожидают, что уже в июне температура поднимется на семь градусов выше нормы. Причем температурные рекорды ждут на Дальнем Востоке, Урале, Северном Кавказе, в Сибири и Поволжье, сообщил Ura.ru ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

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Он заявил, что повышение температуры из года в год происходит несколько десятков лет во всем мире. Однако за последние 100 лет теплее на планете стало всего на два градуса.

Помимо жаркого лета, центральные регионы России столкнутся с регулярными дождями. Карнаухов уточнил, что глобальное потепление ведет к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений и засух. Последние, как правило, становятся причинами лесных пожаров.

Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Как контролировать лесные пожары летом

Заместитель председателя правительства России Виктории Абрамченко предупредила, что сезон 2024 года ожидается более пожароопасным, чем предыдущий. При этом в 2023-м площадь лесных пожаров составила более четырех миллионов гектар, сообщила «Российская газета».

На охрану лесов от пожаров и закупку техники в этом году выделили более 17 миллиардов рублей. Абрамченко подчеркнула, что «весенние природные пожары на 100% происходят по вине человека: это отжиг сухой растительности, сельхозпалы, неосторожное обращение с огнем».

Контролировать ситуацию поможет российский спутник «Метеор». Аппарат запустили 29 февраля с космодрома Восточный. Его задачи — мониторинг климата и окружающей среды, изучение природных ресурсов Земли и контроль гелиогеофизической обстановки.

Лесной пожар в Рязанской области / Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Причины лесных пожаров

Отнюдь не всегда лестные пожары — дело человеческих рук. Зачастую причиной возгорания сухой травы становится обычная капля утренней росы, рассказал «360» член научного совета РЭО, эксперт ОНФ и совета Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

Эта капелька росы, как линза, может свести солнечный свет в одну точку и она благополучно загорится. Это одна из самых основных причин лесных пожаров. Но вот торфяные пожары вокруг Москвы были вызваны осушением торфяных болот. В естественном состоянии они никогда не горят, это топи. А в сухом состоянии — напротив. Илья Рыбальченко

Но человек вполне способен предотвращать такие ЧП. Сейчас стараниями мелиораторов следят за торфяными болотами вокруг всех крупных городов, уточнил эксперт. Внимательно проверяют и межу — пожарную полосу — между крупными лесными массивами.

Также специалисты отслеживают растительность около линий высоковольтных передач, особенно те, что проходят через населенные пункты. Ведь если затянуть с прополкой, некоторые растения вполне способны дорасти до проводов. А так и до пожара не далеко.

Фото: Jochen Tack / Global Look Press

Глобальное потепление — выдумка

Рыбальченко напомнил: Российская академия наук официально признала, что истории о глобальном потеплении, воздействием человека на среду, углеродный след антинаучны. Повышение температуры связано с выбросами радиоактивных ионов калия и их распадом.

Из земной коры периодически выделяются радиоактивные ионы, которые распадаются, тем самым вызывая определенную термическую реакцию, то есть — выделение тепла. Грубо говоря, это означает, что в нашей природе в некоторые годы «включают» еще четверть солнышка — греет на 25% теплее. Илья Рыбальченко

Соответственно, есть более теплые года, иногда даже десятилетия. Это сезонные колебания — Земля не бездонна и радиоактивные ионы выделяются не вечно, уточнил эксперт. Но для некоторых безответственных ученых перемены погоды становится поводом для антинаучных теорий.

«Начинают говорить об углеродном следе, о воздействии человека на экологию, истончение озонового слоя. Озоновый слой действительно надо беречь, это правда. Но к глобальному потеплению это никакого отношения не имеет. Как и само глобальное потепление не имеет никакого отношения ни к науке, ни к истине», — подчеркнул Рыбальченко.

Он отметил, что какое-то количество лет летом действительно будет более тепло, чем обычно. Но потом ситуация переменится на противоположную. К примеру, в 2019 году в России была абсолютно бесснежная зима, ее еще называли «парижской». Но и до, и после снега было — мама не горюй.

Зима, Москва. Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Кардинально менять погоду пока невозможно

Разгонять тучи люди уже научились, но можно ли как-то регулировать температуру и рассеивать зной? Рыбальченко рассказал, что такие методы были известны в Таиланде еще до нашей эры: там просто вешали в домах мокрые занавески на окна.

Сегодня в жаркие дни обильно поливают улицы, причем вода льется не прямо на асфальт, а немножко фонтанирует. Так вот, даже такое поливание улиц способно немножко, на один-два градуса, воздействовать на климат. Илья Рыбальченко

Эксперт добавил, что хотя полностью жару такой способ не отменит, но кому-то эти пару градусов могут быть критично важны с точки зрения здоровья и самочувствия. Так что как-то менять климат можно, но человеческие возможности здесь пока весьма ограничены.

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Почему опасны жалюзи

Рыбальченко отметил, что сегодня многие люди покупают пластиковые жалюзи и синтетические шторы для того, чтобы спасаться от палящего в окно летнего солнца. Однако такая защита может оказаться очень опасной.

«Пользуясь случаем, хочу сказать людям: внимательно смотрите, что вы вешаете на окна! Некоторый пластик и синтетика при воздействии солнечного света выделяет не очень хорошие вещества. Люди могут получить огромную дозу яда, особенно в непроветриваемом помещении», — предупредил эксперт.

Фото: Thorsten Eckert / Global Look Press

Рыбальченко настоятельно порекомендовал непременно смотреть состав штор или жалюзи и с помощью интернета проверять, нет ли там ядовитых элементов, которые могут привести к аллергии или куда более серьезной беде.