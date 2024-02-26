Общество 26 февраля 2024, 13:08 Туристы понаблюдали за установкой ракеты «Союз-2.1б», готовой вывести на околоземную орбиту «Метеор-М»

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На космодроме Восточный туристы смогли понаблюдать за установкой ракеты-носителя «Союз-2.1б», готовой вывести на околоземную орбиту «Метеор-М». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Аппарат «Метеор-М» позволит следить за климатом, окружающей средой и ледовой обстановкой Северного морского пути. На орбиту также планируют вывести два десятка спутников, среди которых есть и иностранный.

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Как рассказал начальник совместного расчета подготовки и пуска космического назначения космодрома Восточный Дмитрий Болотов, в подготовке к старту задействованы более 500 специалистов.