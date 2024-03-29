Эксклюзив 29 марта 2024, 13:06 Апрель стартует с потепления. Какой будет погода в Москве в следующем месяце Синоптик Ильин: в начале апреля придет потепление, к концу месяца станет жарко Unsplash

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Погода в апреле запомнится москвичам перепадами температур. Потепление в начале месяца сменится похолоданием, а после — жарой, рассказал в беседе с «360» синоптик Александр Ильин.

Теплое начало

«Нам к рекордам не привыкать — то рекордно холодно, то рекордно тепло. Нормальной погоды практически не существует в этой жизни. Хотя вот эти рекорды — тоже вполне себе нормальные перепады температур», — отметил специалист.

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В первой декаде апреля, по словам Ильина, произойдут достаточно резкие перепады температур. В конце марта — начале апреля столбик термометра в Москве и Московской области покажут до +12…+17 градусов. С 1 по 3 апреля температура останется на том же уровне, но могут пройти небольшие дожди.

«Даже ночью в начале апреля будет очень тепло, где-то +7…+10 градусов. А вот с 3 апреля, ближе к вечеру, почувствуется похолодание. В четверг ночью температура резко обвалится, может похолодать до -1…-4 градусов», — добавил собеседник «360».

Жара к концу месяца

Погода снова начнет налаживаться 4 апреля. Днем осадков уже не предвидится, воздух прогреется до +10…+15 градусов. По словам синоптика, такой она будет держаться до конца первой декады месяца, но возможны и небольшие понижения температуры.

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«Что касается следующей декады, с 10 по 20 апреля будет достаточно прохладно. Мы снова увидим температуру около +5 градусов. В третьей декаде, можно сказать, что будет жаркий апрель, особенно конец — снова +13…+18 градусов. Возможно и до +20 градусов», — отметил Ильин.

Гидрометцентр России ранее объяснил потепление в начале апреля приходом воздушных масс с юга Атлантического океана и со стороны Средиземного моря. «Известия» уточняли, что последний температурный максимум в Москве установили 28 марта, когда столбик термометра показал +10,2 градуса.