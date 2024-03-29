Экология 29 марта 2024, 05:26 Москвичам пообещали аномальное тепло в начале апреля Синоптик Вильфанд: аномальное тепло ожидается в Москве в начале апреля РИА «Новости»

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В Москве ожидается аномально теплая погода в конце марта и начале апреля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в эту пятницу, 29 марта, ветер начнет перемещаться с юга Атлантического океана, а в субботу — со Средиземного моря. Воздушные массы продолжат поступать с юга, в частности из Африки и в последующие дни, поэтому температура воздуха превысит норму на пять — шесть градусов.

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Вильфанд отметил, что в ночь на 29 марта температура в Москве составит +2…+4 градуса, а днем поднимутся до +10 градусов.

По его словам, возможен небольшое дождь и незначительное снижение атмосферного давления. В субботу, 30 марта, уже «распогодится, будет солнечно». На улице потеплеет до +11…+13 градусов.

В первых числах апреля температура воздуха составит +14…+16 градусов, а в Московской области поднимется до +17 градусов.

Метеоролог добавил, что температурные значения в конце марта уже приблизились к рекордным.

Ранее Вильфанд предупредил, что девять российских регионов накроет аномальными морозами, в частности, Бурятию, Иркутскую область и Забайкальский край.