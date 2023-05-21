Эксклюзив 21 мая 2023, 18:37 «А-ля тропики». Москвичам пообещали тепло и дожди на следующей неделе Синоптик Шувалов: воздух в Москве на следующей неделе прогреется до +25…+26 градусов piqsels

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С середины следующей недели воздух в Москве прогреется до +25…+26 градусов, рассказал «360» синоптик Александр Шувалов. По его словам, жители столицы ощутят на себе модель жаркого теплого лета.

Пробник лета

Долгожданное тепло придет в Москву примерно 25 мая.

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«Лето бывает разным, скажем так. Бывает жаркое сухое, бывает жаркое влажное — а-ля тропики. Здесь у нас будет некая модель жаркого влажного лета со второй половины следующей недели, когда температура повысится до 25-26 градусов, но это с четверга», — рассказал эксперт.

Ночью и утром осадков не будет, зато после обеда будут идти дожди, предупредил Шувалов.

«Большое количество осадков будет пятнистым. В такой ситуации оно будет отличаться, даже в пределах одной области количество выпавших осадков может сильно отличаться. Где-то льет как из ведра, а где-то обозначается небольшой дождик на периферии облачного кластера», — объяснил собеседник «360».

Температурные аномалии

По словам метеоролога, над Уралом и Поволжьем сформируется «тепловой купол», который не слишком сильно распространится на запад, однако повлияет на погоду в столичном регионе.

«Он будет притормаживать циклоны, идущие с юга и с запада, и поэтому мы будем как бы и на периферии тепла, и на периферии влажных воздушных масс. То есть жары и сухости у нас не будет, засуху мы отдадим Уралу. Сильные дожди, скорее всего, будут на юге, а у нас тепло, не слишком жарко и кратковременные грозовые дожди», — заявил Александр Шувалов.

Он добавил, что средняя суточная температура в конце мая будет достаточно высокой — около 18 градусов, что выше климатической нормы.

«Еще более сильные отклонения у нас будут в Ярославской, Костромской, Кировской областях, на северо-востоке европейской территории. Там в ближайшие четыре-пять дней аномалия температуры будет вообще зашкаливать, до 8-10 градусов выше нормы, а это очень много», — отметил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков. Он предупредил, что дожди зарядят с новой силой, восполняя нехватку влаги.