Москва 21 мая 2023, 13:11 Москву зальет дождями. Более трети месячной нормы осадков ожидается в столице на неделе Синоптик Тишковец: в Москве в будни выпадет более трети месячной нормы осадков РИА «Новости»

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Москвичей предупредили о затяжных дождях, которые накроют регион в ближайшие дни. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Новая рабочая неделя в столице начнется с ухудшения погоды. В Москве может выпасть больше трети месячной нормы осадков в будни.

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«Небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков, и на фоне активной циклонической деятельности дожди зарядят с новой силой», — уточнил синоптик.

В предстоящие пять суток в столичном регионе прогнозируют выпадение до 20-25 миллиметров осадков, что составляет больше трети от всего майского лимита дождей. В воскресенье в столице пройдут небольшие дожди, добавил Тишковец.

За прошлые сутки в столице уже выпала почти четверть месячной нормы осадков. На главной метеостанции, ВДНХ, зафиксировали пять миллиметров осадков, в центре и на Балчуге — три миллиметра, МГУ — четыре миллиметра, а в Тушине — девять миллиметров. Такие данные синоптик опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее москвичей предупредили о надвигающихся грозах и сильном ветре в ближайшие три дня.