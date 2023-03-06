Деньги 06 марта 2023, 19:59 Трудности переводов. Запад ударил по россиянам, уехавшим за границу Бизнес-аналитик Голубовский предложил идею сервиса для трансграничных переводов РИА «Новости»

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Проводить денежные переводы из России за границу станет сложнее: сервис «Золотая корона», который помогал отправлять деньги с российских карт за рубеж, прекратил работать с банками, попавшими под санкции. «360» вместе с бизнес-аналитиками разбирался, чего ждать дальше и какие есть альтернативы.

Санкции для вассалов

Банковские переводы из России за границу попали под угрозу полной или частичной блокировки. На днях стало известно, что сервис «Золотая Корона» перестал отправлять деньги с карт российских банков, против которых действуют западные санкции. Помимо этого, проблемы возникли у клиентов «Тинькофф» при перечислении средств в Турцию.

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«К сожалению, не можем отправить перевод в данную страну. Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы», — объяснил ТАСС представитель службы поддержки банка.

Такие сервисы, как «Юнистрим» или CONTACT, пока не сообщали об изменениях в работе. Но вполне возможно, что вскоре они тоже введут ограничения.

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Запад оказывает давление на весь российский банковский сектор, подтвердил в разговоре с «360» экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. На прошлой неделе в США решили создать целый пул из 25 специальных прокуроров, которые будут расследовать случаи уклонения от санкций и выдвигать уголовные обвинения против компаний-нарушителей.

«Это бандитская сущность американского истеблишмента, который всегда заставляет своих вассалов платить за то, чтобы в Штатам жилось спокойно и вольготно», — объяснил экономист.

Будет труднее

Что касается ограничений банковских операций и путей их обхода, по словам Корнеева, это вечный спор щита и меча, за которым можно долго наблюдать. Процесс никогда не закончится, уверен он.

Каждая из сторон преследует свои интересы: американцы хотят заставить Россию и всех остальных, кто с ней сотрудничает, страдать, а сами на этом наживаются.

Пытаться наладить систему трансграничных денежных переводов с использованием именно банковских инструментов в условиях санкций будет все труднее, добавил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

По мнению эксперта, любой иностранный банк, который работает с Россией, в итоге встанет перед выбором: либо отказываться от сотрудничества с Visa и MasterCard, либо не работать с российскими кредитными организациями и сохранять возможность пользоваться западными банковскими технологиями.

РИА «Новости»

Бизнес страдает — бизнес решает

Если говорить о предпринимателях, то проблема с переводами за границу затронет в основном малый и микробизнес, отметил аналитик.

«Если это челноки какие-то, индивидуальные предприниматели, которые таскают товар через границу, на них, конечно, сильно повлияют новые ограничения, им нужно придумывать обходные схемы», — сказал Голубовский.

Китайский бизнес в России и те, кто связан с ним, давно адаптировались. Большая часть расчетов в этом сегменте рынка идет через криптовалюты — биткоин или USDD. Высокие комиссии просто закладываются в стоимость товара.

Однако для простых людей новые ограничения станут куда большей проблемой, ведь немногие умеют пользоваться криптовалютами. Соответственно, предположил эксперт, кто-то, возможно, создаст свой сервис, который эту проблему решает, проводя транзакции через криптовалюты незаметно для обычного пользователя.

Такой сервис может принимать рубли и переводить их в биткоины, а далее — уже в стране назначения — нужно только найти, кому продать крипту и выдать получателю платежа деньги в местной валюте или в долларах.

Другая возможная альтернатива на будущее, по словам аналитика, — цифровой юань и платформа WeChat. Однако сегодня такая схема не слишком распространена, чтобы стать заменой привычным сервисам.