Мир 03 марта 2023, 12:31 США изучат механизмы обхода Россией западных санкций WSJ: Минюст США наберет специалистов для изучения обхода Россией западных санкций РИА «Новости»

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Министерство юстиции США приглашает на работу новых сотрудников, задачей которых будет изучение механизмов обхода Россией уже принятых западных санкций. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил помощник американского министра юстиции по национальной безопасности Мэтт Олсен.

По его словам, ведомство увеличит штат сотрудников на 25 человек.

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«Мы усилим меры по обеспечению соблюдения мер экспортного контроля и контрразведки. Постараемся не допустить помощи России в обходе санкций со стороны третьих стран и частных компаний», — отметил Олсен.

Также он пояснил, что новые сотрудники получат право заводить уголовные дела в отношении фирм, принимающих участие в нарушении санкционного режима.

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страна может защититься от западных санкций путем приобретения финансовой независимости. Он призвал пытаться выстроить систему, на которую действия недружественных государств не смогут оказать никакого влияния.