Эксклюзив 24 января 2023, 13:28 Закон о самозапрете на кредиты и займы. Зачем он нужен? Экономист Корнеев: самозапрет на кредиты и займы обезопасит от мошенников РИА «Новости»

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В Госдуму внесут законопроект, благодаря которому человек сможет запретить самому себе брать кредиты, установив ограничение через портал «Госуслуги». Данные автоматически попадут в Бюро кредитных историй. Система будет действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только той организации, где у россиянина есть счет. Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев рассказал «360», зачем нужно такое радикальное нововведение.

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Далее — прямая речь.

Зачем нужен самозапрет

В банках всегда была опция: человек может прийти и написать заявление о том, чтобы никаких перечислений и кредитов — даже по доверенности — ему не давали. Потому что есть возможность — прийти в банк и по доверенности взять какие-то деньги.

Система [с самозапретом] существует, чтобы мошенники, используя недобросовестных нотариусов или еще как-нибудь способом, не пытались взять деньги со счета человека и провести какие-либо операции.

Теперь запретить это можно будет на «Госуслугах», поскольку на этот портал тоже можно каким-то образом зайти, используя различные украденные пароли или, например, украденную электронную подпись, и взять на человека кредит, нанести ему ущерб. Появится возможность избежать этого.

РИА «Новости»

Для кого актуален самозапрет

Люди разные. Мы напринимали всяких законов, которые говорят, например, что face ID можно будет использовать не только для прохода куда-нибудь, но и, например, для оплаты. С одной стороны, есть люди, которые бегут впереди паровоза и пытаются все технологии испробовать на себе, как это здорово — платить лицом или телефоном. С другой — множество людей опасаются этих новых технологий, потому что любое программное обеспечение, любое хранение персональной информации — это потенциальные возможности для ее кражи.

Если у вас украли карточку, физическую, например банковскую, можно пойти и перевыпустить ее. А если украли возможность использовать ваше лицо в качестве средства оплаты, что делать? Лицо менять?

РИА «Новости»

Получение кредита не должно быть быстрым

Наши финансовые структуры всеми способами пытаются облегчить человеку возможность расстаться с деньгами, не задумываясь о том, что могут таким образом подложить ему собаку и избавить от финансов незаконным путем. Как вы понимаете, базы данных крадут много и часто. Избежать этого практически невозможно.

Если организация занимается выдачей кредитов, ее задача — как можно легче выдавать кредиты, чтобы люди их брали, желательно вообще не задумываясь ни о чем. Мне кажется, надо постепенно, шаг за шагом находить дыры в этих предложениях.

Не надо сильно облегчать человеку возможность залезать в финансовую кабалу. Ничего хорошего в этом нет.