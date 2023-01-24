Деньги 24 января 2023, 09:01 Россиянам предложат установить самозапрет на кредиты и займы ЦБ: проект о самозапрете на кредиты подготавливают для рассмотрения депутатами РИА «Новости»

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К внесению в Госдуму готовится законопроект, позволяющий россиянам установить самозапрет на кредиты и займы. Об этом рассказали журналисты РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников пресс-службы Банка РФ.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков в беседе с агентством отметил, что представители финансовых структур одобрительно высказались по этому предложению.

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«Граждане смогут, зайдя на „Госуслуги“, выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на „Госуслугах“ автоматически будет попадать в бюро кредитных историй», — сказал он.

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Однако для реализации предложения нужно скорректировать ряд законов о кредитных историях и потребительском кредите.

Сотрудники ЦБ озвучили концепцию самозапрета еще в прошлом году. Предполагается, что эта мера распространится на всех профессиональных кредиторов, а не только на тот банк, в котором у гражданина есть счет. Для этого потребуется зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование, добавил Войлуков.