Общество 20 декабря 2022, 09:18 Максимальный размер выплаты по больничному увеличат в России с 1 января ФСС анонсировал повышение максимального размера выплаты по больничному с1 января 2023 года РИА «Новости»

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Максимальный размер выплаты по больничному листу повысят в России с 1 января 2023 года. Об этом агентству «Прайм» сообщили в Фонде социального страхования.

С нового года максимальные выплаты для сотрудников с восьмилетним стражем по обычному договору составят 2 736,99 рубля в день и 84 846,69 рубля — в месяц.

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В ФСС уточнили, что методика расчета не изменилась: оплата больничного прямо пропорциональна доходу работника за два предыдущих года и стажа. Если сотрудник проработал на предприятии или в организации менее пяти лет, в качестве компенсации нетрудоспособности он получит только 60% от зарплаты. Если стаж от пяти до восьми лет — пособие вырастет автоматически до 80%.

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Кроме того, временную нетрудоспособность будут компенсировать гражданам, работающим по ГПХ и ГПД при наличии страховых взносов.

В ноябре Минтруд решил позволить самозанятым выбирать размер выплат по временной нетрудоспособности. В начале декабря Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести компенсации по больничным в фитнес-клубах.