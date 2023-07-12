Деньги 12 июля 2023, 18:26 Возвращение блудного рубля. Банки компенсируют россиянам средства, украденные мошенниками, или не все так просто? Экономист Зубец: закон ГД не обязывает банки возвращать деньги за каждое мошенничество Freepik

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Единогласное да прозвучало в Госдуме, когда депутаты голосовали за законопроект, обязывающий банки компенсировать украденные со счетов россиян деньги. После вступления документа в силу кредитные организации должны будут возвращать средства жертвам финансовых мошенников. Но, по мнению экспертов, есть нюансы. Какие моменты учли в законопроекте и на что российским банкам придется обратить внимание — в материале «360».

Компенсация украденных денег

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обяжет банки в течение 30 дней возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента, сообщили на официальном сайте нижней палаты.

Участники заседания подчеркнули, что закон обязует кредитные организации проверять подозрительные переводы и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если на то есть согласие клиента. Банки, которые исполнят новые обязательства, должны будут вернуть россиянам украденные мошенниками средства в полном объеме.

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Механизм «антифрод»

Законопроект также предполагает совершенствование механизма «антифрод» — борьбы с мошенничеством. В этом случае документ обязует проверять не только банк плательщика, но и банк получателя — на предмет мошеннических схем и возможных рисков, включая сверку с базой данных о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента, которую ведет ЦБ.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объяснил «360», что такой механизм формирует базу данных мошенников, а именно — их координаты, с которых проводились сомнительные операции.

«Это целая система, которая дает возможность составления общей базы мошенников в Центробанке. Этими данными впоследствии пользуются остальные участники рынка. Более того, в механизме четко расписали систему признаков операций со стороны финансовых злоумышленников», — отметил эксперт.

Есть три признака, по типу светофора, выявления и урегулирования мошенников при сомнительных денежных операциях. Красный — немедленная блокировка, желтый — дополнительное уточнение, в чем причина сомнений той или иной транзакции, а зеленый отвечает за достоверный и проверенный перевод.

По словам Тосуняна, система необходима банкам, а не клиентам. Инструментарий проверки есть только у сотрудников кредитных организаций.

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Таким образом, раньше при сомнительных операциях банки заявляли, что будут разбираться с мошенническими действиями и только после этого вынесут решение по средствам своего клиента.

Предложенный законопроект меняет схему: если человек сам не переводил деньги на другой счет, то банки сначала возвращают ему все средства, а затем разбираются с действиями финансовых аферистов, уточнил президент Ассоциации российских банков.

Мошенники обычно действуют в несколько ходов: перечисляют деньги сначала в один банк, затем в другой, потом в третий. Так может продолжаться до бесконечности, и, понятное дело, в конечном итоге выявить источник этих переводов станет действием невозможным. Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков

Всестороннее привлечение

Согласно пояснительной записке к законопроекту, для улучшения действующих механизмов борьбы с злоумышленниками предлагается обязать банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества.

Кроме того, депутаты выступили с инициативой предоставить организациям право не принимать к исполнению распоряжения по сомнительным транзакциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. По словам парламентариев, чаще всего россияне сами переводят деньги мошенникам и за два дня осознают свою ошибку.

«У граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику», — говорится в пояснительном материале.

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Закон, по словам Тосуняна, предполагает усиление контроля банков над сомнительными операциями. С точки зрения защиты клиентов это разумная идея, но она принесет определенную дополнительную нагрузку на кредитные организации.

Вступление закона в силу

Сроки вступления и единогласное да

Во время первого чтения речь шла о том, что документ вступит в силу сразу после официальной публикации. Однако потом депутаты отказались от этой затеи и внесли поправки, что закон начнет работать только спустя год. Так у банков будет время на адаптацию и приведение своих внутренних процессов в соответствии с новыми требованиями.

РИА «Новости»

Подводные камни в законопроекте

Подобные меры хоть и не защитят от мошенников на 100%, но позволят большому числу обманутых людей рассчитывать на возмещение денежной компенсации со стороны банков.

Но, по мнению специалистов, у закона есть обратная сторона медали. Например, кредитная организация в теории может ошибочно заблокировать ту или иную транзакцию тех, и человек не сможет совершить желаемую покупку или оплатить какие-либо услуги.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец заявил «360», что на самом деле закон не обязует банк возвращать деньги в случае мошеннических операций.

Новые правила, по его словам, предполагают, что организации будут следить за потенциально подозрительными операциями и возвращать средства лишь в том случае, если средства клиента попали на один из сомнительных счетов.

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«Если банк перевел средства на подозрительный счет, игнорируя перечень потенциально опасных координат от ЦБ, то кредитная организация должна вернуть деньги. В остальных случаях ответственность и обязательство возвращать деньги у банка не возникают», — подчеркнул Зубец.

Процедура контроля исполнения денежных поручений уже действует, но финансовые организации должны быть более внимательными и с подозрением подходить ко всем операциям, которые совершают клиенты, подытожил экономист.