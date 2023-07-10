Общество

10 июля 2023, 12:18

ЦБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме

ЦБ: телефонные мошенники начали приглашать жертв на «личный прием в Центробанк»

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Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, сообщили в пресс-службе ЦБ. Там уточнили, что теперь россиянам не только звонят, но и отправляют им письма на электронную почту, приглашая на «личный прием в Центробанк».

Злоумышленники начали рассылать приглашения якобы на личный прием в Банк России. У таких писем есть характерные признаки — они начинаются с обращений по имени и отчеству, а в тексте содержатся настоящий адрес ЦБ в регионе проживания потенциальной жертвы. В качестве отправителя при помощи подмены электронного адреса мошенники указывают домен Центробанка.

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«После отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги», — предупредили в пресс-службе регулятора.

В случае получения подобных писем россиян призвали игнорировать их, а также уточнять информацию в контактном центре Банка России. По всем вопросам, связанным с банками, порекомендовали звонить по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты.

Жертвой телефонных мошенников стал ребенок из Москвы. Злоумышленники заставили мальчика передать крупную сумму денег для лечения его бабушки, которая якобы попала в больницу.

Мошенничество

Центробанк

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