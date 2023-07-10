Общество 10 июля 2023, 12:18 ЦБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме ЦБ: телефонные мошенники начали приглашать жертв на «личный прием в Центробанк» РИА «Новости»

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Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, сообщили в пресс-службе ЦБ. Там уточнили, что теперь россиянам не только звонят, но и отправляют им письма на электронную почту, приглашая на «личный прием в Центробанк».

Злоумышленники начали рассылать приглашения якобы на личный прием в Банк России. У таких писем есть характерные признаки — они начинаются с обращений по имени и отчеству, а в тексте содержатся настоящий адрес ЦБ в регионе проживания потенциальной жертвы. В качестве отправителя при помощи подмены электронного адреса мошенники указывают домен Центробанка.

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«После отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги», — предупредили в пресс-службе регулятора.

В случае получения подобных писем россиян призвали игнорировать их, а также уточнять информацию в контактном центре Банка России. По всем вопросам, связанным с банками, порекомендовали звонить по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты.