Эксклюзив 08 декабря 2022, 15:48 «Они думали, что будут там процветать». Власти США начали охоту на миллиарды Олега Тинькова Специалист по международному праву Ярмуш: Запад не отдаст деньги российским олигархам РИА «Новости»

Читать 360tv в

В США и Европе активно преследуют российских предпринимателей. В случае с Артемом Уссом все очевидно: его отец — довольно крупная политическая фигура в России, поэтому американские власти пытаются «взять в заложники» сына. Но тенденция меняется: Запад открыл сезон охоты даже на тех олигархов, которые всячески проявляли лояльность.

Будут преследовать и дальше

Несколько дней назад СМИ сообщили, что в Лондоне задержали сооснователя «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Позже пресс-служба Альфа-Банка опровергла это. Теперь стало известно, что власти США подозревают основателя Тинькофф банка Олега Тинькова в мошенничестве.

Реклама

«По нашей информации, все выведенные из России деньги миллиардера могут арестовать», — уточнил Mash.

Реклама

Если первый бизнесмен старался просто «держать нейтралитет», то второй активно заукраинствовал, представлял, что вместо России — море, и отказался от гражданства.

Естественно, сейчас те, кто уехал, вывел капиталы и пытался заигрывать с русофобами, удивляются: как же так, ведь Олег старался изо всех сил угодить Западу. Получается, любой может стать следующей жертвой судебной машины США или Евросоюза?

Адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, напротив, не удивлена такому повороту событий.

«Надо учитывать русофобские настроения в европейских странах, где просто ненавидят русских, стараются ввести новые и новые санкции, изъять капиталы, заморозить, арестовать, конфисковать имущество. И надо понимать, что это будет касаться всех, кто имеет российское гражданство, даже если они от него отказываются и критикуют действия российской власти. Для русофобов неважно, что говорит русский, важна сама его принадлежность к русской культуре», — рассказала она в комментарии «360».

РИА «Новости»

По мнению Ярмуш, это уже стало нормой в Европе: российские бизнесмены, находящиеся в иностранных юрисдикциях, не могут воспользоваться своими деньгами, которые они заранее туда вывели. Им выдают только сущие копейки на оплату необходимых счетов, а все остальное — заморожено.

Сейчас мы видим уже задержания. Их будут преследовать и дальше. Это тенденция. Отдавать замороженные средства нашим олигархам европейские регуляторы не собираются. И никакие суды здесь не помогут Мария Ярмуш.

Аппетиты европейских и американских властей растут, они входят во вкус. На прошлой неделе стало известно, что Еврокомиссия создаст специальную структуру, которая займется вопросами инвестирования замороженных «российских активов».

А что, думают еврочиновники, деньгам просто так лежать? По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь идет о 19 миллиардах евро.

РИА «Новости»

Примут ли обратно?

Уехавшие олигархи всегда смогут вернуться, считает Ярмуш. Другое дело — получится ли у них вернуть себе активы, которые заморожены или арестованы на Западе.

Хотя есть и бизнесмены, которые скрываются от уголовного преследования со стороны российских правоохранителей. Такие точно не поедут на родину, добавила адвокат. Ведь они легко избегают ответственности, например за экономические преступления, находясь в той же самой Великобритании.

Вообще, многие давно выбрали себе, по сути, другую родину, не воспринимают себя россиянами, живут в Лондоне, Париже, Мадриде. Купили там недвижимость, вывели капиталы. Они думали, что будут процветать. Время показало, что это не так Мария Ярмуш.

Адвокат напомнила, что, согласно Конституции России, гражданин вправе выезжать и въезжать в страну беспрепятственно. Более того, россиянина нельзя лишить гражданства, кроме иностранцев, которые стали гражданами и начали действовать против интересов государства.