Мир 03 декабря 2022, 18:56 Альфа-Банк опроверг арест Фридмана в Британии Телеканал РЕН ТВ: арестованный в Британии бизнесмен не имеет никакого отношения к Фридману РИА «Новости»

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Арестованный в Лондоне 58-летний бизнесмен из России не Михаил Фридман. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости. Господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет», — говорится в сообщении.

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Ранее МИД России заявил, что еще есть вероятность обмена отбывающего наказание в тюрьме в Штатах россиянина Виктора Бута на гражданина США. До этого Бут заявил, что не теряет надежды вернуться на Родину. Он сказал, что чувствует поддержку со стороны соотечественников. Общение с послом России он назвал глотком «свежего воздуха». Он выразил надежду, что «добрая воля США» позволит ему вернуться домой.

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Виктор Бут — российский предприниматель, которого в Штатах приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в планах незаконно торговать оружием и поддержке террора. Свой срок он отбывает в американской тюрьме с 2012 года.