Эксклюзив 21 марта 2023, 18:44 «Ускорение дедолларизации». Переход на торговлю в юанях позволит России вздохнуть свободнее Экономист Дудчак назвал переход на торговлю в юанях началом процесса дедолларизации РИА «Новости»

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Россия готова перейти на использование юаней при расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки, заявил президент Владимир Путин. Экономист и политолог Александр Дудчак рассказал «360», что это решение позволит ускорить процесс дедолларизации, от чего российская экономика в целом только выиграет.

Угроза гегемонии доллара

Экономист рассказал, что переход к использованию юаня во внешнеторговых отношениях ускорит процесс дедолларизации. По мнению Дудчака, китайская валюта очень привлекательная, на нее можно купить практически все, что необходимо России. Собеседник напомнил, что по этому пути уже пошли некоторые страны — например, некоторые арабские государства.

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«Это ускорение дедолларизации <…> Так что спрос на юани есть», — отметил специалист.

По его словам, РФ не стоит думать о том, как на это отреагируют другие участники мирового рынка. Их возможная реакция — только их проблема. Дудчак добавил, что на производимые в России товары можно устанавливать цены в рублях, сейчас удачное время для общей дедолларизации.

«Сам по себе этот факт уже дает экономике России выход из-под контроля всех тех институций и процессов, в которые была вовлечена страна начиная с начала 1990-х годов», — заявил политолог.

Без альтернатив

Александр Дудчак добавил, что переход на расчеты в юанях поспособствует укреплению отношений с Китаем, а также позволит заместить ряд товаров, производимых на Западе. Эксперт предупредил, что в этом вопросе стоит быть осторожным — важно, чтобы из-за этого процесса не исчезло импортозамещение.

А по мнению президента Центра экономики инфраструктуры, экономиста Владимира Косого, юань — вполне приемлемая валюта для стран, которые не придерживаются санкций. В интервью «360» он рассказал, что сейчас это безальтернативный вариант для России.

«У России, собственно говоря, нет никаких особых других вариантов. Юань — вполне себе нормальная расчетная валюта. А с учетом того, что и в отношении долларовых оборотов и оборотов евро существуют ограничения, никакой альтернативы юаню на сегодняшний день у России просто нет», — подчеркнул ученый.

Он добавил, что китайская валюта пока что не будет пользоваться спросом как средство сбережения.

Намерения использовать юань Владимир Путин озвучил днем 21 марта во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России отметил, что эти формы расчетов будут развивать в третьих странах, сообщил РБК.

Двусторонние переговоры в Кремле провели в двух форматах. Сначала делегации были в узких составах, затем к ним подключились другие участники российско-китайских консультаций.