Эксклюзив 15 августа 2023, 21:37 Удар высокого доллара. Мигранты собрались на родину из-за низких зарплат Глава профсоюза трудящихся мигрантов Каримов: курс доллара не повлияет на отток мигрантов Freepik

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Повышение курса доллара может отрицательно сказаться на зарплатах трудовых мигрантов в России, заявил глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов. Якобы из-за этого более трети иностранцев покинут страну и оправятся домой: из-за роста стоимости американской валюты заработки выходцев из ближнего зарубежья снижаются и становятся все более сопоставимыми с доходами на родине. Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с «360» отметил, что делать точные прогнозы пока рано.

Далее — его прямая речь.

Желание — одно, действие — другое

Опрос [проведенный среди представителей узбекской диаспоры] показал только размышления мигрантов — уехать или остаться в России. Но эксперты не привели точных цифр, сколько трудовых мигрантов на самом деле готовы покинуть страну.

РИА «Новости»

Мигранты — на то и мигранты, что всегда думают: будут ли они здесь работать, когда они приедут и так далее.

В нашем профсоюзе мы не сталкиваемся с существенным количеством трудовых мигрантов, которые сейчас в спешке покупают билеты, рассчитываются на своих предприятиях и уезжают к себе на родину.

Хоть трудовые мигранты — народ кочевой, но здесь это так не работает. Они продолжают свою деятельность по трудовым договорам, живут в съемных квартирах. Многие уже давно адаптировались и интегрировались в российское общество.

Все в одной лодке

Сегодня курс доллара — 100 рублей, завтра — 90, и что теперь? Высокий курс — значит мигранты сразу же купили билет домой, а если рубль начнет стабилизироваться, то они непременно эти билеты сдадут обратно?

Отношусь с уважением к тому, что специалисты из диаспоры провели такой большой опрос, [в котором участвовали более 22 тысяч человек]. Но из него не следует, что большинство трудовых мигрантов возьмут и уедут. Чем для них так плох курс доллара?

Если мы говорим о дорогих товарах на полках в магазинах, то с этим столкнутся все жители страны. Тут россияне и мигранты оказались в одной лодке.

Продавец раскладывает товар в магазине «Реми» во Владивостоке. / РИА «Новости»

Всеобъемлющее падение курса

Другое дело, что в какой-то мере экономика стран исхода привязана к российской экономике не на 100%.

Поэтому падение курса рубля по отношению к доллару вызывает также снижение курса рубля по отношению к киргизскому сому, узбекскому суму и таджикскому сомони.

Если иностранные работники постоянно переводят из России определенную сумму на родину, то в итоге получают меньше даже в местной валюте.