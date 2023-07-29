Эксклюзив 29 июля 2023, 16:44 Депутаты предложили создать в России организацию для регулирования потока мигрантов Зампред комитета ГД Журавлев предложил создать структуру для трудоустройства мигрантов РИА «Новости»

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В России стоит создать специальную структуру, которая будет централизованно заниматься вопросами трудоустройства мигрантов. Такое предложение внес первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он направил письмо в Минтруд и рассказал «360» о своей инициативе.

По его мнению, такая мера поможет контролировать потоки беженцев.

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«Зачем плодить бесконечных таксистов, которым нужно указывать дорогу, и дворников, не говорящих по-русски, если эти вакансии могут заинтересовать и российского гражданина», — рассудил депутат.

Он добавил, что во всем мире компании, прибегающие к услугам приезжих, лицензируются отдельно и особенно тщательно проверяются разными инстанциями — в России же пока все иначе.

«У нас нанять иностранца может каждый прораб на стройке, ему выгодно, потому что дешевле и бесправнее. А вокруг еще и криминальная составляющая — с фальшивыми разрешениями на работу и бытовой преступностью в переполненных общежитиях», — заметил Журавлев.

С ситуацией поможет справиться саморегулируемая организация, которая на основе «заказов от бизнеса» четко определит, где нужна рабочая сила и в каком количестве, и с учетом этого будет принимать решения о регулировании потока мигрантов, подытожил парламентарий.