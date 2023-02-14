Эксклюзив 14 февраля 2023, 21:54 Цены падают, но есть и оживление. Что будет с рынком жилья в ближайшее время Риелтор Перескокова: предпосылок для резких изменений ставок по ипотеке не наблюдается РИА «Новости»

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По данным аналитиков федеральной компании «Этажи», Москва заняла первое место по скорости снижения цен на вторичном рынке жилья в России. Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, как будут меняться цены на недвижимость в столице и других городах России и ждут ли изменения ставку по ипотеке.

Далее — ее прямая речь.

Локация, локация и еще раз локация

Существует мнение, что сейчас стремительно падают цены на всем вторичном рынке. Но огромное значение для рынка недвижимости, особенно, если мы говорим о вторичном жилье, имеет локация.

Нужно четко понимать, что есть объекты, которые действительно дешевеют, а есть и другие, которые всегда пользуются спросом. Такие объекты сегодня не теряют в цене.

РИА «Новости»

Например, квартиры на юго-западе Москвы в хорошем доме. Такие позиции всегда в топе. Элитная недвижимость также дешевеет очень медленно, совсем не так, как квартиры в Бирюлеве.

Поэтому — да, некоторые сегменты рынка сегодня испытывают падение, но в основном те, которые и так всегдашние аутсайдеры. Другие сегменты находятся в стагнации. И когда начнется рост, они первые покажут положительную динамику.

В общем, локация, локация и еще раз локация.

Новостройки и ипотека — чего ждать

Сейчас в целом рынок падающий, но если сравнивать с октябрем-ноябрем прошлого года, есть признаки оживления. Ближайшие два-три месяца цены будут снижаться. Это обусловлено экономической и политической ситуацией в стране.

Если же говорить о рынке новостроек, здесь особая история. Еще до 2019 года все привыкли к быстрому росту спроса.

РИА «Новости»

Но нужно понимать: когда клиент покупает новостройку, он вносит какую-то сумму по договору долевого участия, но от этого не становится владельцем квартиры. У него есть только бумаги и обязательства девелопера. И в этом главное отличие первичного рынка от вторичного.

А с марта 2022 года девелоперам разрешено без штрафных санкций задерживать сроки сдачи новостроек. Естественно, приток новых клиентов очень сократился.

Поэтому девелоперы начали изобретать различные маркетинговые уловки вроде ипотеки под 0,01%. При таких ставках продавец, конечно, закладывает удорожание квартиры в ее стоимость. Это обязательно нужно иметь в виду.

На сегодняшний день спрос на новостройки также снижен, теперь придумывают новые акции.

Если же говорить об ипотеке, не думаю, что ставка как-то резко поменяется, если не будет серьезных изменений ключевой ставки Центробанка. Для кардинальных перемен в сфере ипотечного кредитования предпосылок на данный момент не наблюдается.

А как в регионах?

В регионах ситуация отличается. В Краснодарском крае, например, полная стагнация на рынке. Там сегодня цены очень упали, потому что транспортная доступность существенно снизилась.

Вид на город Краснодар / РИА «Новости»

Клиенты с Дальнего Востока, традиционно переезжающие в Краснодарский край, берут сегодня паузу. Они создают так называемый отложенный спрос. Когда ситуация стабилизируется, в этом регионе можно будет ожидать повышенный спрос на недвижимость. Мы такое видели с вами после пандемии.

Если говорить о регионах, которые не пользуются спросом для переселения, то там просто тихо падающий рынок без ярких тенденций.