14 февраля 2023, 10:56
Москва стала лидером по снижению цен на вторичное жилье
«Этажи»: в Москве вторичное жилье подешевело больше всего в России
Стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в январе сильнее всего снизилась в Москве — на 1,3%. Об этом говорится в исследовании компании «Этажи», написала газета «Известия».
Также среди антилидеров по этому показателю оказались Санкт-Петербург и Казань, где стоимость «квадрата» рухнула на 0,4%.
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На третьем месте Волгоград и Воронеж со средним снижением стоимости 0,3%, четвертую строчку заняла Самара, где цены на вторичное жилье упали на 0,1%.
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«Динамика цен на вторичное жилье в крупных российских городах не совсем однозначная. В некоторых мы видим уверенный рост, а в других снижение средней цены», — отметил глава отдела продаж компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Среди городов с наиболее подорожавшим вторичным жильем оказались Екатеринбург, Нижний Новгород и Пермь, где стоимость вторички поднялась в среднем на 1,3% за квадратный метр.
«Нестабильная ситуация на вторичном рынке недвижимости сохраняется. Вероятно, в краткосрочной перспективе цены продолжат вести себя волнообразно», — добавил Зайцев.
Ранее риелтор Олег Бендриков сообщал, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве упала в среднем до 29 тысяч рублей в месяц.
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